Interview zu neuer Form des Kapitalismus – «Asset-Manager haben nicht das soziale Optimum im Sinn» Benjamin Braun, Politikwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, spricht im Interview über den Einfluss der Fondsindustrie auf den Kapitalismus. Alexander Trentin

Benjamin Braun: «Asset-Manager sind mehr als nur Verwahrstellen für Kapital – sie erhalten auch Stimmrechte.» Bild: Andrea Kane/Institute for Advanced Study

Passives Investieren ist im Trend. Immer mehr Anleger setzen auf ETF. Und mit dem schnellen Wachstum der Fondsindustrie konzentrieren sich die Anteile an Unternehmen zusehends in den Händen einiger weniger Fondshäuser. Die möglichen politökonomischen Auswirkungen dieser Konzentration von Eigentum an der Börse und der Interessenlage der Fondsriesen untersucht der deutsche Forscher Benjamin Braun.