Aktie im Blickpunkt – AstraZeneca kauft zu Die Akquisition von Neogene Therapeutics kostet insgesamt 320 Mio. $. Die Forschungschefin sieht einzigartige Chancen für Synergien. Giuliano Ligi

Der schwedisch-britische Pharmakonzern beschleunigt die Entwicklung seiner onkologischen Zelltherapie mit einem Zukauf. Bild: Jason Alden/Bloomberg

AstraZeneca reagierten am Dienstagmorgen kaum auf die Ankündigungen der Übernahme von Neogene Therapeutics. Die Zahlung für das gesamte ausstehende Eigenkapital von Neogene in Höhe von 320 Mio. $ setzt sich gemäss AstraZeneca aus einem Bargeldbetrag sowie Meilensteinzahlungen zusammen. So sollen 200 Mio. $ beim Abschluss des Vertrags überwiesen sowie 120 Mio. $ in Form von bedingten Meilensteinzahlungen und nicht bedingten Gegenleistungen beglichen werden.