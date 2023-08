Nuklearer Abfall muss für die Endlagerung aufbereitet werden, wie hier im Bild in einer Anlage in Sellafield im Vereinigten Königreich. Bei der Ankunft werden die Brennelemente aus den Transportbehältern entnommen, ferngesteuert zerlegt und unter Wasser in Kühlbecken gelagert.

Bild: Steve Allen/Getty Images