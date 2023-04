Objektiv – Attrappe Eine Kriegslist: Den Feind täuschen, ablenken, verwirren. Zum Beispiel mit solchen «Dummies». Manfred Rösch

Für einen Bomber oder einen Kampfhelikopter mag diese aufblasbare Kunststoffkonstruktion von fern aussehen wie ein echter Abrams-Panzer. Vielleicht wird der Pilot die ­Attrappe gleich selbst angreifen, was nicht ohne Risiko ist, oder ihre Position seiner Artillerie melden. Heisst, so oder so: Munition wird verschwendet, Aufmerksamkeit wird von echten feindlichen Stellungen abgelenkt, Fehlentscheide werden provoziert. Der Verteidiger wiederum schont auf diese Weise sein stählernes, ungleich teureres Kampfmaterial – und dessen Personal. Das ist in einem bewaffneten Konflikt für die zahlenmässig unterlegene Seite interessant; mit dieser Kriegslist lässt sich im Idealfall das Ungleichgewicht der Kräfte etwas korrigieren. Solche «Dummies» werden in einer Fabrik im nordböhmischen Děčín hergestellt, die auf Replikate eines breiten Sortiments an schweren Waffen und ­Vehikeln spezialisiert ist. Derzeit gelangen sie vorzugsweise an die ukrainischen Streitkräfte, die damit die russischen ­Invasoren an der Nase herumführen: plumpe Übermacht mit Raffinesse kontern. Ob die Schweiz, wenn dergleichen nichttödliches Militärgerät denn hier gefertigt würde, es zur Ausfuhr an die Front zuliesse?

