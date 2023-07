Analyse zur Gewinnwarnung – Auch Clariant wirft das Handtuch Nach zahlreichen Branchennachbarn nimmt der Spezialchemiekonzern die Jahresprognose ebenfalls zurück. Doch der Börsenkurs steigt. Christian Braun

Trotz der geschäftlichen Flaute herrscht im Clariant Innovation Center in Frankfurt-Höchst Hochbetrieb. Bild: ZVG/Clariant

Zu 12.58 Fr. gingen die Aktien Clariant am Donnerstagabend aus dem Handel. So niedrig haben sie seit mehr als zehn Jahren nicht mehr geschlossen. Klar, der Baselbieter Spezialchemiekonzern hat devestitionsbedingt an Grösse eingebüsst. Dafür hat er an Ertragskraft und an Wachstumsvermögen gewonnen, generiert mehr Cashflow und ist stabiler geworden.