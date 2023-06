Kaffee mit Heliane und Ancillo Canepa – «Auch ein Fussballverein muss Geld generieren können und sexy sein» Hunde und Fussball sind die grossen Themen des FCZ-Präsidentenpaares Heliane und Ancillo Canepa. Sportvereine sind ihrer Meinung nach wichtige Integrationsförderer. Giuliano Ligi

Rote Haare, eine Pfeife, umgeben von blauem Dunst: Das sind ihre Markenzeichen. So ist es selbstverständlich, dass Heliane und Ancillo Canepa einen Gesprächsort unter freiem Himmel vorschlagen. Wir machen es uns bei Zigarren- und Zigarettenrauch auf einer der zahlreichen Terrassen im Dolder Grand gemütlich. «Ich rauche nur Mac Baren Black Ambrosia», sagt Ancillo Canepa, während er seine dunkelbraun glänzende Pfeife stopft. «Den müssen wir seit einigen Jahren in Deutschland kaufen, da er hierzulande nicht mehr verkauft wird», vollendet Heliane, die sich eine Dunhill Blau anzündet. Im Anschluss referieren sie am FuW Forum «Corporate Governance Excellence 2023» über die Parallelen zwischen Sport und Wirtschaft.

Dass die beiden ein eingespieltes Paar sind, merkt man im Verlauf des Gesprächs andauernd. Wie sie sich denn mit drei Adjektiven beschreiben würden, starte ich das Gespräch. Während Ancillo Canepa wie aus der Pistole geschossen auf meine Frage antwortet: «interessiert, innovativ und integer», rattert es in Helianes Kopf förmlich. Nach einer kurzen Nachdenkpause meint sie: «optimistisch, unternehmerisch denkend und lebhaft». Herr Canepa horcht auf, lacht ironisch neckend und bestätigt besonders Frau Canepas Lebhaftigkeit.

Da sie zwei Schweizer Schäferhunde besitzen und sehr viel Zeit mit ihren beiden fussballverrückten Schmusehunden verbringen, muss diese Lebhaftigkeit wahrhaftig sein. «Ich bin häufig mit dem Velo unterwegs und Heliane auf Hundecamps in Deutschland oder dem Tessin.» Die Schäfer seien intelligent und anhänglich und wollten häufig beschäftigt sein. «Wir sind deshalb seit rund fünfzehn Jahren nicht mehr mit dem Flugzeug verreist», meint Heliane Canepa.

Wir wechseln das Thema und kommen zu ihrer zweiten grossen Leidenschaft: dem Fussball. Was sie denn von den ausufernden Transfersummen und astronomischen Löhnen halten? Hier werde häufig Politik und Fussball vermischt, sagt Ancillo Canepa mit Blick auf die jüngsten Transfers nach Saudi-Arabien. «Ich will dabei betonen, dass es in Europa gut 35’000 Profifussballer gibt und nur wenige solch abwegige Beträge generieren.» Medial seien diese spektakulär, das tägliche Fussballgeschäft funktioniere aber nicht so. «Mit der Betreuung und der Ausbildung von über 600 Mädchen und Jungen nehmen wir eine wichtige gesellschaftspolitische Funktion wahr. Wir reden nicht nur von sozialer Integration, sondern setzen sie auch um. Das gilt im Übrigen auch für die vielen Amateurvereine.»

Deshalb werde die vom Fussball ausgehende Integrationskraft politisch zu wenig geschätzt, sagt Herr Canepa. «Stellen Sie sich vor, wie viel höher der staatliche Sozialaufwand ohne Sportvereine wäre. Nicht nur in Profivereinen, vor allem auch in den Amateurligen vermittelt der Fussball eine zweite Heimat mit Strukturen, Zielen und der Möglichkeit, sich zum Teamplayer zu entwickeln. Es geht neben einer sportlichen auch um eine Persönlichkeitsausbildung.» So ist es kein Zufall, dass der FCZ eine Vorreiterrolle im Fördern der eigenen Jugend einnimmt. «Gut 30% aller Spielminuten dieser Saison wurden bei uns von Spielern aus der eigenen Jugend bestritten.»

Heliane Canepa hakt ein: «Die 24 Meistertitel der Frauen zeigen deutlich auf, dass der FCZ ausserdem ein Pionier im Frauenfussball ist. Wir haben vor über dreizehn Jahren damit angefangen und mit dem neuen Trainingszentrum einen weiteren Schritt gemacht.» Beim Frauenfussball sei die Situation aufgrund der Finanzierung aber anders und noch schwieriger als im Männerfussball. «Zahlreiche Fussballerinnen müssen nebenbei arbeiten, oder sie studieren. Für uns erschwerend war auch, dass viele Spielerinnen ablösefrei in die ausländischen Topligen wechseln konnten.»

Was der Unterschied zwischen einem Fussballverein und einem «normalen» Unternehmen sei, frage ich die erfolgreichen Manager. Ancillo Canepa sieht den Hauptunterschied als ehemaliger Wirtschaftsprüfer besonders in den Finanzen: «Bei einem Unternehmen kann man +/–5% zielgenau budgetieren. Dies ist bei einem Fussballverein nicht möglich, da er von den sportlichen Erfolgen abhängt und bereits mit roten Zahlen startet.»

Heliane Canepa sieht dagegen zahlreiche Parallelen: «Auch ein Fussballverein muss erhalten bleiben, innovative Produkte anbieten, Geld generieren können und sexy sein.» Besonders die Wichtigkeit der Personalentscheide hebt sie hervor. Ob das Präsidentenpaar selbst nach verschiedenen personellen Änderungen beim FCZ die richtigen Entscheidungen treffen wird, zeigt die Zukunft. Im besten Fall mit einem Titelgewinn und der Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb.

