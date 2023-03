CS-Übernahme – «Auch ich habe diese Dynamik so nicht erwartet» Marcel Rohner, Präsident der Bankiervereinigung, äussert sich ausführlich zur CS-Übernahme. Der Schweizer Finanzplatz dürfe jetzt nicht zur Tagesordnung übergehen. Christopher Gilb

Marcel Rohner bei der Fragerunde in Zürich. Bild: Christian Merz/Keystone

Banken in der Krise sind Marcel Rohner nicht fremd. Zwischen Juli 2007 und Februar 2009 war der Manager CEO von UBS, bevor er dann durch Oswald Grübel abgelöst werde. Seit 2021 präsidiert er nun die Schweizerische Bankiervereinigung Swiss Banking. Eigentlich hatte diese am Dienstag ihre klassische Jahresmedienkonferenz durchführen wollen, um über aktuelle Innovationen zu informieren, doch dann überschlugen sich bekanntlich die Ereignisse. So wurde es zu einer Fragerunde rund um die Zukunft des Schweizer Finanzplatzes.