Arroganz der Macht: Kleinen, steuerlich sehr attraktiven Ländern wie der Schweiz wird von grossen Staaten via OECD eine Mindeststeuer von 15% aufgezwungen. Die Linke mag dies als «zivilisatorischen Fortschritt» empfinden, der den «schädlichen» Steuerwettbewerb dämpfe. In Tat und Wahrheit ist es ein bedeutender Schritt hin zu einem internationalen Steuerkartell. Es ist überdies nur eine Frage der Zeit, bis der Satz weiter bis auf 21% erhöht wird, ein Niveau, wie es Frankreich zu Beginn gefordert hatte.

Die Einführung der Mindeststeuer für Konzerne mit einem Umsatz von mehr als 750 Mio. € ist nur vordergründig freiwillig. Werden die OECD-Regeln ignoriert, kann das Ausland den Gewinn schweizerischer Unternehmen nachbesteuern. Daher wäre eine Verweigerungshaltung zweck- und sinnlos. Der nötigen Verfassungsänderung, über die nächsten Juni an der Urne abgestimmt wird, stimmen der Bundesrat und eine Mehrheit der Politik zu, contre-coeur.

«Schätzungen über die Einnahmen aus der Steuererhöhung lassen längerfristige Anpassungseffekte unberücksichtigt.»

Bizarr mutet nun die Debatte im Parlament an, wie Mehreinnahmen zu verteilen wären. Nur schon die Grösse ist eine Unbekannte. Man spricht von 1,6 Mrd. Fr., weil achtzehn von sechundzwanzig Kantonen Gewinnsteuern von weniger als 15% erheben.

Aber die OECD hat gar noch nicht festgelegt, wie die Kalkulation zu erfolgen hat. Zudem lassen Schätzungen über die Folgen von Steuerveränderungen längerfristige Anpassungseffekte unberücksichtigt. Gemäss der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse könnte die Reform besonders für ressourcenstarke Kantone mit einem Steuersatz nahe oder über 15% schon mit geringer Abnahme der Unternehmensgewinne ein Verlustgeschäft werden.

Im Prinzip gehören die Mehrsteuern den Kantonen, die sie erheben. Weil ein Grossteil der zusätzlichen Mittel aus der Ergänzungssteuer an Zug, Basel-Stadt sowie Zürich und den Aargau ginge, sieht die Botschaft zur Abstimmungsvorlage im Sinne eines Kompromisses eine Verteilung von 25% an den Bund und 75% an die Kantone vor.

Neue Umverteilungsmaschine

Doch nun hat der Nationalrat, mit «gütiger» Mithilfe der «Mitte» und der Grünliberalen, eine gröbere Umverteilung beschlossen, gar die Hälfte soll in die Bundeskasse fliessen. Immerhin ist der Vorschlag der vorberatenden Kommission, der Anteil eines Kantons an der Ergänzungssteuer dürfe 400 Fr. nicht überschreiten, gestrichen worden. Die kleinen und nicht gerade bevölkerungsreichen Kantone Zug und Basel-Stadt hätten nur noch ein Rinnsal des Zusatzertrags gesehen.

Aber mit der 50/50-Lösung missbraucht eine Mehrheit der grossen Kammer die Einführung der Mindeststeuer zu einer weiteren innerstaatlichen Umverteilung. Dieser Fremdkörper im föderalen Gefüge ist zumindest in diesem Ausmass unnötig, denn über den nationalen Finanzausgleich (NFA) werden die Einnahmen bereits umverteilt. Zudem drohen viele Mittel im Bundeslabyrinth zu versickern, während die Kantone näher an den Unternehmen sind und gezielter agieren können, um sie bei der Stange zu halten.

«Mit der neuen Mindeststeuer verlagert sich der internationale Wettbewerb von der Steuer- auf die Standortebene.»

Mit der neuen OECD-Mindeststeuer verlagert sich der internationale Wettbewerb von der Steuer- auf die Standortebene. Der scheidende Finanzminister Ueli Maurer sagte im Nationalrat richtigerweise, die Verteilung sei eine untergeordnete Frage. Es gehe vor allem um die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Schweiz, etwa mit Steuergutschriften im Forschungsbereich. Eine Abwanderung steuerkräftiger Konzerne ist zu verhindern. Eine Schwächung von Basel-Stadt oder Zug ist zum Nachteil der ganzen Schweiz.

Aufgrund des engen Zeitplans für eine Einführung der Mindeststeuer Anfang 2024 muss die Behandlung des Geschäfts noch in der Wintersession abgeschlossen werden. Die Vorlage geht kommende Woche zurück an den Ständerat, der sich zentralistischer Umverteilungspolitik gegenüber hoffentlich wieder störrisch zeigt.

