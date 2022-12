Konsumgüter – Auf den Tisch kommen Pasteten und Raclette Die Nahrungsmittelhersteller spüren erst punktuell weniger Konsumfreude. Das entscheidende Thema für 2023 heisst Downtrading. Ivo Ruch

«In der Winterzeit und insbesondere über die Festtage nimmt der Absatz von Fondue, Raclette sowie Kaltbach-Hartkäse­spezialitäten stark zu», schreibt Emmi auf Anfrage. Bild: Getty Images

Gegessen wird immer, aber nicht immer das Gleiche. So gesehen steht nun die Zeit von Pasteten und Terrinen an. «Sie sind nach wie vor absolute ­Festtagsklassiker», richtet die Lebens­mittelgruppe Orior aus. Gerade in der Schweiz verwöhnen sich die Leute noch, trotz unsicheren Zeiten voraus. «Aber natürlich spüren wir auch eine gewisse Zurückhaltung – insbesondere beim hochpreisigen Sortiment», so die Orior-Sprecherin.