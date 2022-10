Interview mit Chefökonom Wolfgang von Hessling – «Auf den Zinsschwenk der US-Notenbank achten» Der Chefökonom der LGT Bank würde bei der ­Anlage auf den amerikanischen Markt setzen und die Eurozone lieber meiden. André Kühnlenz

«Keine grossen Hoffnungen auf einen Tiefpunkt des Frankens zum Euro.» Bild: ZVG

Herr von Hessling, welches Ereignis hat die Kapitalmärkte zuletzt am meisten bewegt? Sicherlich die Reaktion der Anleihenmärkte auf die Steuerpläne der britischen Regierung. Und die grosse Rolle rückwärts. Das ist ein Warnsignal für alle, die meinen, sie könnten in einem inflationären Sturm die Ausgabenpläne nicht richtig finanzieren.

Welche Rolle haben die britischen ­Pensionsfonds bei den jüngsten Turbulenzen gespielt? Letztlich haben die Pensionsfonds gelitten, weil sie sich mit Derivaten gegen fallende Zinsen abgesichert haben. Mit dem rasanten Zinsanstieg im September waren sie gezwungen, zur Deckung von Margin Calls aus Zinsderivaten in kürzester Zeit viel Liquidität aufzutreiben. Dies führte zu Notverkäufen von Anleihen, die wiederum den Zinsanstieg beschleunigten.

Musste die Bank of England deshalb mit Anleihenkäufen intervenieren? Ja, um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, musste die Bank of England genau das Gegenteil von dem tun, was sie eigentlich geplant hatte: Statt ihre Bestände an Staatsanleihen zu verkaufen, musste sie die Märkte mit neuen Käufen stützen. Es gab einfach niemanden mehr, der kaufen wollte. Interessant ist nun die Frage, wie sich die starken Kursschwankungen – das heisst die hohe Volatilität – auf andere Segmente des Anleihenmarktes auswirken.

Schaffen die Zentralbanken es überhaupt, mit den Zinserhöhungen die Inflation zu ­senken? In den USA liegt das Beschäftigungswachstum bei 4%. Dass der US-Arbeitsmarkt quasi am Belastungslimit liegt, hängt auch an der Erwerbsbeteiligungsquote. Das ist der Anteil der Bevölkerung, der auf dem Arbeitsmarkt aktiv ist. Viele haben sich entweder nach der Pandemie selbständig gemacht, wenn sie von zu Hause ausarbeiten können, oder sie suchen einfach nicht mehr nach Arbeit. Das Fed, die US-Notenbank, versucht aber, den Arbeitsmarkt auf kontrollierte Weise abzukühlen, um den Aufwärtsdruck auf die Löhne zu verringern. Das würde tatsächlich mehr Arbeitslose bedeuten.

Was bedeutet das nun für das Wachstum? Es ist sowohl ein Fluch als auch ein Segen. Das Arbeitsmarkteinkommen stützt den Konsum, der in den USA fast 70% des BIP ausmacht. Aber der Konsum führt auch zu Inflationsdruck, solange die globalen Lieferketten noch nicht völlig reibungslos funktionieren. Das Fed muss sich fragen, ob es gleichzeitig Wachstum und Inflation bekämpfen will.

Aus der Europäischen Zentralbank, EZB, ist zu hören, dass die Inflation nicht sinken muss, wenn die Nachfrage nachlässt. Ist ­da etwas dran? Letztlich stellen sich in der Wirtschaft Gleichgewichte ein. In einer Welt ohne Nachfrage kann die Inflation nicht hoch bleiben. Irgendwann wird die Angebotsseite erkennen, dass sie die Produkte nicht mehr loswerden kann, wenn sie Preise ­anhebt. Die kurzfristigen Inflationstreiber, wie die Energiepreise, lassen jedoch bereits nach. Wenn sich die Nachfrage jetzt stark abkühlt, werden sich die Währungshüter fragen müssen, ob sie nicht zu viel des Schlechten tun.

Sollten die Zentralbanken jetzt tatsächlich vorsichtiger werden oder zumindest mit dem Gedanken spielen? Auf jeden Fall. Ich verstehe, dass die Zentralbanken das noch nicht kommunizieren können, weil sie sonst die Erwartungen befeuern. Es ergibt für die Zentralbank einfach keinen Sinn, Zinserhöhungen anzukündigen und gleichzeitig zu sagen, wir meinen es nicht wirklich ernst. Solange die Inflation in der Eurozone bei 9% liegt, muss die EZB auch alle Register ziehen, um ihre Glaubwürdigkeit zu wahren. Dazu gehört die Kommunikation.

Werden die Zentralbanken über den ­neutralen Zins hinausgehen müssen? Die US-Notenbanker gehen von einem ­finalen Gleichgewichtszins – oberhalb dessen sich die Inflation nicht mehr ­beschleunigt – von 2,25 bis 2,5% aus. Mit dem aktuellen Niveau von 3 bis 3,25% liegt das Fed also schon deutlich darüber. Und die Markterwartungen laufen bereits auf 5% im Frühjahr nächsten Jahres zu. Das wirft die Frage auf, ob der Markt nicht schon langsam das Worst-Case-Szenario der Zinsentwicklung vorwegnimmt.

Wie schlägt sich die Schweizerische Nationalbank, SNB, im Vergleich? Die SNB schockierte die Märkte mit ihrer überraschenden Anhebung um 0,5 Prozentpunkte im Juni. Natürlich ist die Inflation in der Schweiz mit derzeit 3,3% strukturell niedriger als in anderen Ländern. Auch weil der starke Franken einen Teil des Inflationsschocks abfedert. Aber das Signal der SNB war ein positives: Sie scheut sich nicht vor grossen Schritten. Im Moment kann sich die Schweiz etwas mehr zurücklehnen als andere Länder.

Hat der Euro gegenüber dem Franken nun die Talsohle durchschritten? Ich mache mir keine grossen Hoffnungen für den Wechselkurs gegenüber dem Euro, denn die Verzerrungen, die wir bei der europäischen Inflation sehen, sind zu gross. Was früher ein zu billiger Euro gegenüber dem Franken war, hat sich nun durch die explosionsartige Inflation in der Eurozone in ein faires Niveau verwandelt.

Wird der starke Dollar nicht langsam zu einem Problem für die US-Wirtschaft? Der Dollar ist auf handelsgewichteter Basis um 20% überbewertet. Vielleicht erwarten die Währungshüter des Fed, dass der Dollar unter Druck gerät, wenn sich ein Schwenk in der US-Zinspolitik abzeichnet. Etwa wenn das Fed ankündigt, dass der jeweilige Umfang der Zinsschritte pro Sitzung von nun an geringer werden wird. Die blosse Ankündigung, dass sich das Tempo der Zinserhöhungen verringern wird, reicht dann schon aus. Viele am Devisenmarkt werden die Nerven verlieren und ihre Dollarpositionen auflösen.

Auch ein Startschuss für den ­Aktienmarkt? Ganz genau. Im Sommer, als die Börsenanleger bereits mit dem Schwenk des Fed liebäugelten, erholten sich die Aktienmärkte plötzlich und legten ordentlich zu. Doch das hielt nicht lange an; als die ultrastarken US-Arbeitsmarktzahlen veröffentlicht wurden, verfestigte sich die Aussicht, dass der Lohndruck hoch bleiben würde. Gleichzeitig stiegen die Inflationsraten weiter, obwohl die Ölpreise ­fielen. Zu diesem Zeitpunkt verloren die Anleger am Aktienmarkt wieder völlig die Nerven, und es kam zu einem weiteren Ausschlag der Kurse nach unten.

Auf welche Sektoren würden Sie setzen? Es ist in der Tat ein aussergewöhnliches Jahr, in dem Aktien und Anleihen gleichzeitig rund 20% verloren haben. Das hat es in der Geschichte nicht oft gegeben. Für Anleger ist es wichtig, die Dinge aus der Vogelperspektive zu betrachten. Stark zinssensitive Aktien wie im Technologiesektor, bei denen der Cashflow noch weit in der Zukunft liegt, sind nicht ratsam. Diese Aktien sind bereits verprügelt worden, aber der Zeitpunkt zum Einstieg ist noch nicht gekommen. Interessanter sind Titel, bei denen das Geschäftsmodell bereits funktioniert und die gleichzeitig vom Rohstoff-Superzyklus profitieren. Der Energiesektor ist interessant, seine Bewertung noch immer extrem günstig.

Welche Regionen empfehlen Sie? Die Eurozone würde ich wirklich meiden. Der Grund ist die Kombination aus dem Energieschock und einer Zentralbank, die die Zinsen anhebt – und all das in einem schwachen Wachstumsumfeld. Das ist kein guter Zeitpunkt, um zu investieren. Amerika ist im internationalen Vergleich immer noch am solidesten aufgestellt. Dort gibt es auch viel weniger makro­ökonomische Probleme als anderswo. Die Schweiz ist aufgrund ihrer eher de­fensiven Ausrichtung recht attraktiv, wenn man in Europa bleiben will.

Was ist am Anleihenmarkt attraktiv? Derzeit kann ein Anleger mit einer 2-jährigen US-Staatsanleihe 4,4% pro Jahr verdienen, und das bei einem stark gestiegenen Dollar. US-Staatsanleihen haben an Attraktivität gewonnen, da es sich um eine risikoarme Anlage handelt, die sich vor allem für die lohnt, die kurzfristig einen starken Rückgang der Inflation erwarten.

Was ist mit Gold? Langfristig betrachtet haben hoch inflationäre Phasen stets zu deutlich höheren Goldpreisen geführt. Bei einem kürzeren Betrachtungszeitraum ist die erwartete Realrendite – also die Diskrepanz zwischen nominalen Renditen und Inflationserwartungen – jedoch ein wichtiges Hemmnis. Steigen die Realrenditen, kommt der Goldpreis meist taktisch unter Druck, da dies höhere Opportunitäts­kosten von Goldinvestments bedeutet. Derzeit befinden wir uns in einem hoch inflationären Umfeld, in dem jedoch die erwarteten Realrenditen zuletzt stark zulegen konnten. Insofern gehe ich davon aus, dass Gold bald auf lange Sicht inter­essante Kaufniveaus erreicht und sich in Richtung neuer Allzeithochs aufmachen wird, sobald sich ein definitiver Zinsschwenk des Fed abzeichnet.

