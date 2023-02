Anlegen an Wallstreet – Auf diese Aktien setzen US-Börsengurus Starinvestoren wie Warren Buffett, Dan Loeb und George Soros legen ihr Portfolio mit amerikanischen Aktien offen. Das sind ihre grössten Beteiligungen. Valentin Ade , New York

Warren Buffett hat mit einem Kaufentscheid den grössten Kursgewinn einer US-Aktie 2022 ausgelöst. Bild: AP Photo/Nati Harnik

Versöhnlich klang das Jahr am US-Aktienmarkt aus. In den ersten drei Quartalen 2022 verlor der breite Index S&P 500 noch rund ein Viertel seines Wertes, während die US-Notenbank Fed die Zinsen angesichts einer Inflation auf Vierzigjahreshoch so stark anzog wie seit den Achtzigern nicht mehr.