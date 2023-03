Market Talk – Auf sicherer Spur zu Kryptos Das Video von FuW-Markttechniker und Invest.ch-Chef Roland Vogt beschäftigt sich mit den jüngsten Trends an den Finanzmärkten. Roland Vogt

In dieser Ausgabe des Market Talks erklärt Sina Meier von 21 Shares, wie man sicher in Kryptos investieren kann. Sie gibt wertvolle Tipps zum Schutz der eigenen Investments und erklärt, worauf man bei der Auswahl von Kryptos achten sollte. Schau dir das Video an und versuche, deine Investition in Kryptos so sicher wie möglich zu gestalten!

