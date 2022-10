Starke Schwankungen – Auf und Ab der Zinsen raubt Anlegern den Atem Der kräftige Rückgang der Anleihenrenditen zu Beginn der Woche beflügelte die Aktienmärkte nur kurz. Die Notenbanker im Euroraum und in den USA wollen die Zinsen auch bei nachlassender Nachfrage erhöhen. André Kühnlenz

EZB-Direktorin Isabel Schnabel fürchtet, dass auch bei nachlassender Nachfrage die Inflation im Währungsraum zu hoch bleiben könnte. Bild: Michael Kappeler/DPA via Keystone

Der starke Zinsrutsch zu Beginn der Woche hat die Aktienmärkte vorübergehend aus ihrer trüben Stimmung gerissen. Die starken Kursgewinne fanden allerdings bereits nach wenigen Tagen ihr Ende, auch weil weitere Impulse von der Zinsseite vorerst ausblieben. Einigen Beobachtern schien zunächst klar zu sein, dass bei den Anlegern die Hoffnung aufkeimt, der Straffungskurs der Notenbanken könnte schon bald lockerer werden, was wiederum die Aktienbörsen weiter beflügeln würde.

Doch ein zweiter Blick auf die Marktentwicklung signalisiert, dass markttechnische Schwankungen im Handelsvolumen derzeit zu den enormen Ausschlägen an den Zinsmärkten beitragen. Dies bedeutet, dass die Hoffnungen auf einen lockeren Kurs der Währungshüter und weiter steigende Aktienkurse verfrüht sein dürften. Zumal sich die Notenbanker in Europa und den USA darauf einstellen, dass selbst in einer Rezession die Inflation kaum nachlassen könnte.

Hinzu kommt: Starke Schwankungen an den Anleihenmärkten können nicht nur die Risikoneigung von wichtigen Anleiheninvestoren wie Versicherungen oder Pensionsfonds beeinträchtigen. Sie erhöhen auch die Finanzierungskosten für Unternehmen. Die atemberaubenden Schwankungen am Anleihenmarkt hatten allerdings bereits vor zwei Wochen eingesetzt, als die Regierung in London mit ihren Budgetplänen die Turbulenzen auslöste.

«Eidgenossen» schwanken stärker als Bunds

Sie erfassten auch die Obligationen der Eidgenossenschaft – allerdings in geringerem Ausmass als in Grossbritannien. Die Zinsbewegungen waren sogar noch stärker als die bei deutschen Bundesanleihen, wie Daten des Dienstleisters Bloomberg zeigen. Nicht nur in der Schweiz sind die Anleihenrenditen auch für alle wichtig, die sich für Investitionen am Immobilienmarkt entscheiden wollen.

Zehnjährige «Eidgenossen» rentierten am Dienstag vergangener Woche in der Spitze bei 1,5%, innerhalb von nur fünf Handelstagen ging es dann abwärts bis auf 0,96% am vergangenen Montag. Für deutsche Bunds sank die Verzinsung im selben Zeitraum von 2,23 auf 1,87%. Zum Ende dieser Woche hin rentierten die Schweizer Papiere gegen Freitagmittag aber wieder bei 1,25% und die deutschen bei 2,13%.

Vor allem der Zinsrutsch am Montag löste eine Kursrally an den Aktienbörsen aus. Der Auslöser war eine Reihe von Ereignissen: schwächere Umfragewerte unter Einkaufsmanagern in der US-Industrie, die Rücknahme der Pläne zum Spitzensteuersatz in Grossbritannien und das Vorhaben der Regierung in Deutschland, den Gaspreis für Verbraucher zu bremsen.

Leitzinserwartungen steigen wieder

Allerdings nur vorübergehend sanken an den Geldmärkten dadurch vor allem die Erwartungen der Anleger mit Blick auf die Leitzinsen. Hatten sie Anfang vergangener Woche für den EZB-Leitzins (auf Einlagen der Banken) noch mit einem Spitzenwert von 3,23% im nächsten Jahr gerechnet, waren es am Montag plötzlich nur noch 2,61%. Ende dieser Woche, am Freitag, wurden dagegen wieder 2,97% vorweggenommen.

Die Analysten der Commerzbank machen darauf aufmerksam, dass die Hoffnung auf eine Zinswende verfrüht sein dürfte. Denn gerade der Zinsrutsch zu Beginn des Oktobers sei vermutlich auch technischer Natur gewesen: «Ein Katalysator scheint wieder einmal die extrem dünne Handelsliquidität zu sein, die es den Market Makers nicht erlaubt, den Anlegern zu Quartalsbeginn genügend Papiere anzubieten.»

Was Aktienanleger auch beachten sollten, wenn sie Hoffnung auf eine baldige Zinswende hegen: Die Zinsentwicklung wird abgesehen von den starken Schwankungen grundsätzlich kaum noch von den Inflationsprämien getrieben. So warfen deutsche Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit, die einen automatischen Inflationsausgleich enthalten, bereits vergangene Woche kurzzeitig eine positive Rendite ab, was es seit Jahren nicht mehr gegeben hatte.

Realzinsen im Euroraum positiv

Marktteilnehmer nennen solche Zinsen, die eine Prämie für die künftige Inflation berücksichtigen, auch Realzinsen. Sie lassen sich auch aus den Tagesswapsätzen (Overnight Index Swap, OIS) ableiten, die die kurzfristigen Übernachtzinsen auf mehrere Jahre fortschreiben. Sie gelten ähnlich wie deutsche Bundesanleihen als Massstab für risikofreie Zinsen im Währungsraum, sind aber weniger von Liquiditätsengpässen an den Anleihenmärkten verzerrt.

Und dieser Satz (nach Abzug der Inflationsprämie) ist für die Laufzeit von zehn Jahren vergangene Woche erstmals seit 2011 positiv geworden im Euroraum. Aktuell liegt der risikofreie Zins auch nach den starken Schwankungen dieser Woche mit 0,45% fast wieder beim Höchst von Ende September.

Parallel ist der durchschnittliche Aufschlag für die Staatsanleihen aller Eurostaaten am Donnerstag auf nur 0,17 Prozentpunkte gesunken, den geringsten Wert seit April. Zuvor hatte er seit Mai im Schnitt bei 0,3 Prozentpunkten gelegen. Dazu könnten auch die Spannungen am Geldmarkt beitragen, wo Investoren immer weniger Sicherheiten in Staatsanleihen mit bester Bonität finden, die sie für die besicherte Geldleihe brauchen.

Standhafte Notenbanken treiben Realzins

Nach einem Zwischenhoch im Juni steigt die reale Verzinsung seit August sowohl in den USA als auch im Euroraum gleichzeitig stark. Zugleich bewegt sich die Inflationsprämie ohne grössere Ausschläge eher seitwärts – im Euroraum um die Schwelle von 2,5% für die nächsten zehn Jahre, in den USA ist sie von mehr als 3% auf mittlerweile ebenfalls rund 2,5% gesunken. Darin drückt sich wie in den Realzinsen die strikte Haltung der Notenbanken im Kampf gegen die Inflation aus.

Gerade die Zentralbanken in den USA wie in Europa machen seit dem Sommer klar, dass sie die Inflationsgefahr auch dann mit steigenden Zinsen bekämpfen wollen, wenn ihre Volkswirtschaften in eine Rezession entgleiten. Diese Aussicht wurde für den Euroraum durch die Zusammenfassung der jüngsten EZB-Ratssitzung nur noch mehr verstärkt.

So hatte sich «eine sehr grosse Zahl» der Mitglieder im EZB-Rat für eine Leitzinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte ausgesprochen. Auch auf kurze Sicht spricht damit viel dafür, dass es weiterhin grosse Zinserhöhungen geben sollte. Die Mitglieder stellten zudem fest, dass die Inflation begonnen habe, sich selbst zu verstärken. Sogar eine deutliche Abschwächung des Wirtschaftswachstums könnte dann nicht ausreichen, um die Inflation wieder auf das mittelfristige Ziel von 2% zu bringen.

Sinkende Nachfrage keine Inflationsbremse

Die Eurowährungshüter machen auch ein zunehmendes Risiko aus, dass die längerfristigen Inflationserwartungen nicht mehr verankert sind. So lagen die Erwartungen der Privathaushalte im Juli für die nächsten drei Jahre bereits bei 3% (im Median). Ohne rechtzeitige Zinserhöhungen könnte zudem der Inflationsdruck infolge einer Abwertung des Euros weiter zunehmen. Zuletzt hatten Umfragen der EU-Kommission gezeigt, dass die Preiserwartungen der Unternehmen wieder zulegen.

Auch EZB-Direktorin Isabel Schnabel äusserte sich Ende vergangene Woche in diese Richtung: «Für eine stabilitätsorientierte Zentralbank wäre es unklug, die künftige Zinsentwicklung in der Annahme festzulegen, dass eine Verlangsamung der Nachfrage die Notwendigkeit einer Anpassung des geldpolitischen Kurses verringern wird.» Sprich: Auch bei schwacher Nachfrage könnten Zinserhöhungen notwendig werden. Zuletzt hatte der Inflationstrend keine Anzeichen einer Entspannung gezeigt.

Für die künftige Inflationsentwicklung sei es weitgehend unerheblich, ob die Nachfrage unter oder über ihrem Niveau vor der Pandemie liege, betonte Schnabel. Der Kaufkraftverlust durch die Inflation belastet zwar viele Haushalte und bremst damit die Nachfrage und die Konjunktur. Da aber auch die Angebotsseite durch die Energiekrise betroffen ist und die Produktivität sinkt, könnte der dämpfende Effekt auf die Inflation ausbleiben. Es dürfte also zu früh sein, auf eine baldige Zinswende zu hoffen.

