Börsenbericht vom 16. Januar 2023 – Aufwärtstrend an der Schweizer Börse hält an Der Schweizer Aktienmarkt ist mit einem kräftigen Plus in die neue Handelswoche gestartet.

Der aktuelle Bericht von der Schweizer Börse. Bild: Iris C. Ritter

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit kräftigen Avancen in die neue Börsenwoche gestartet und setzte somit die seit Jahresbeginn anhaltende Aufwärtsbewegung fort. Dabei hat der Leitindex SMI die Marke von 11'400 Punkte zurückerobert. Auf dem Niveau hatte er zuletzt Anfang Juni notiert, ehe er von Inflations- und Zinssorgen belastet im Herbst auf beinahe 10'000 Zähler abgerutscht war. Insgesamt verlief der Handel aber weitestgehend impulslos, schliesslich blieb die US-Börse am Martin Luther King-Gedenktag geschlossen.

Seit Anfang 2023 hat der SMI rund 700 Punkte dazugewonnen. Den jüngsten Optimismus der Anlegerinnen und Anleger führen Marktbeobachter in erster Linie auf die nachlassenden Inflationstrends zurück. Das nähre die Hoffnung, die Notenbanken könnten im Kampf gegen die Inflation rascher als gedacht den Zinserhöhungszyklus beenden, heisst es in einem Kommentar der ZKB. Zudem schwächten sich Rezessionssorgen ab und mit den Corona-Lockerungen in China helle sich die Stimmung zusätzlich auf, so ein Händler. Nebst Konjunkturdaten rücken an der Börse demnächst vermehrt Unternehmenszahlen in den Fokus.

Am Montag schliesst der FuW Swiss 50 Index 1,13% im Plus auf 2193.48 Punkten. Der SMI rückte bis Börsenschluss um 1,29% auf 11'435,99 Punkte vor. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, gewann 1,37% auf 1769,91 und der breiter gefasste SPI 1,28% auf 14'677,15 Zähler. Bis auf Logitech (-0,4%) schlossen im SLI alle Papiere im Plus.

Mit Abstand die grössten Kursgewinne fuhr der arg gebeutelte Bankensoftwarespezialist Temenos (Aktie: +8,9%) ein. Temenos hatte den Abgang des langjährigen CEO Max Chuard sowie besser als erwartete Zahlen zum letzten Jahr gemeldet. Zudem wird Andreas Andreades im Frühjahr das Präsidium an Vize Thibault de Tersant übergeben. Der Wechsel an der Firmenspitze öffne den Weg für längst notwendige Strategieanpassungen, hiess es im Handel.

Mit zu den grössten Gewinnern zählten auch die Sika-Titel (+3,5%). Der Baustoffkonzern trennte sich nach der Übernahme der MBCC Group wie angekündigt von Teilen des früheren BASF-Bauchemiegeschäfts. Dass mit Ineos ein industrieller Käufer gefunden werden konnte, sei erfreulich, hiess es im Handel.

Straumann (+3,0%), VAT und Lonza (je +2,5%) rückten ebenfalls deutlich vor. Kursaufschläge von 2,0% beim Pharmaschwergewicht Novartis gaben dem Markt zusätzlichen Halt. Händler berichteten von Umschichtungen aus anderen europäischen Pharmawerten. Roche gewannen gleichzeitig 1,0% und Nestlé 1,1% hinzu.

Klar steigende Kurse waren auch bei Partners Group (+3,5%) zu sehen. Der Asset Manager erholte sich von den zuletzt erlittenen Kursverlusten. In der Vorwoche hatte der Asset Manager mit Angaben zur Entwicklung der verwalteten Vermögen (AuM) sowie den Kapitalzusagen die Anlegergemeinde enttäuscht, was am Freitag mit einem Kursrutsch quittiert wurde.

Im Finanzsektor ging es am Berichtstag mit den Notierungen der Grossbanken UBS (+1,6%) und Credit Suisse (+1,7%) ebenfalls klar nach oben. Laut einem Artikel in der «Financial Times» soll es in der Investment Bank der CS grössere und raschere personelle Einschnitte geben als bislang geplant.

Die Versicherer schnitten indessen weniger gut ab. Während Swiss Life (+0,2%) kaum an Wert gewannen, schlossen Zurich Insurance und Swiss Re nur leicht über dem Schlussstand vom Freitag. Die Zurich-Aktie war jedoch im letzten Jahr die grosse Gewinnerin im SMI.

Im breiten Markt wusste Ypsomed mit einem Kursplus von 10% zu überzeugen. Das Medtechunternehmen hatte im Dezember noch einen Kursrücksetzer hinnehmen müssen als bekannt wurde, dass der US-Konzern Eli Lilly die Insulinpumpe «Ypsopump» in den USA doch nicht zum Erfolg führen wird. Die Analysten der CS sehen nun aber Einstiegschancen und erhöhten das Rating.

Grössere Kursbewegungen waren nach Analystenkommentaren auch bei Burckhardt Compression (+3,9%) oder Tecan (-2,2%) zu sehen.

Bonds Schweiz: Konsolidierung auf hohem Niveau

Die Schweizer Obligationenbörse präsentiert sich zum Wochenstart etwas schwächer. Der Markt konsolidiere auf hohem Niveau, sagte ein Händler. «Wir sind schon etwas gar weit gelaufen seit Jahresanfang. Daher sind Gewinnmitnahmen auch nichts aussergewöhnliches.» Derweil dreht sich das Emissionskarussell weiterhin auf hohen Touren.



Seit Jahresbeginn sind Obligationen wieder stärker gefragt, nachdem sie im vergangenen Jahr ähnlich stark wie die Aktien an Wert verloren hatten. Auslöser dafür war die Geldpolitik, vor allem die der USA. Im vergangenen Jahr hatte sich die US-Notenbank Fed mit starken Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation gestemmt. Angesichts fallender Inflationsraten wetten die Marktteilnehmer nun wieder vermehrt auf ein geringeres Straffungstempo der Zentralbanken.



Zu Wochenbeginn stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm. In den USA herrscht wegen eines nationalen Feiertags überwiegend Ruhe. Zwar startet heute in Davos das Weltwirtschaftsforum, zu dem sich viele hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft einfinden. Ob davon marktbewegende Impulse ausgehen, werde sich weisen.



Nach wie vor aktiv ist das Treiben am Primärmarkt. So nimmt die AMAG Leasing AG 175 Mio. Fr. bis September 2025 und weitere 125 Mio. bis 2028 auf. Die Swapspreads werden mit +145 bzw. +170 Basispunkten (BP) angegeben. Die Banco Santander S.A. hat 220 Mio. Fr. für drei Jahre eingesammelt. Der Spread wird mit +90 BP angegeben.



In der vergangenen Woche wurden (inkl. Eidgenossenschaft) 23 Emissionen mit einem Emissionsvolumen von rund 5 Mrd. Fr. abgewickelt. Laut LUKB hat seit ihrem Messbeginn (2014) der Franken-Anleihemarkt noch nie eine so hohe Dichte an Neuemissionen wie in der vergangenen Woche erlebt. Beinahe alle Emissionen seien erfolgreich über die Bühne gelaufen, heisst es im wöchentlichen Kommentar der Bank. Doch sei das Graumarktvolumen über die kritische Marke von 5 Mrd. Fr. gestiegen, über der Investoren deutlich zurückhaltender agierten bzw. höhere Neuemissionsprämien verlangten. Daher könnten die Emissionsaktivitäten nun abnehmen.



Der für den Schweizer Bondmarkt wichtige März-Conf-Future notiert um 13.00 Uhr um 23 BP schwächer auf 143,90%. Der Umsatz beträgt 61 Kontrakte. Am letzten Handelstag war der Conf 110 BP gestiegen. Der für den Markt wegweisende Swiss Bond Index fällt um 22 BP auf 126,33% nach +39 BP am Freitag.



Von den bisher gehandelten fünf Eidgenossen legen zwei zu, zwei geben nach und einer ist unverändert. Die Rendite zweijähriger Anleihen der Eidgenossenschaft wurde zuletzt mit 0,910 und die der zehnjährigen mit 1,095% angegeben.



Der Kassazinssatz steigt auf 1,127 von 1,093% am letzten Handelstag.

Euro gibt etwas nach

Der Euro hat am Montag etwas nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde am Nachmittag mit 1.0821 $ gehandelt. In der Nacht auf Montag war der Euro mit 1.0874 $ auf das höchste Niveau seit April 2022 gestiegen.

Auch zum Franken notiert der Euro etwas tiefer als noch im frühen Geschäft. Er hält sich mit derzeit 1.0025 Fr. aber weiterhin über dem Paritätsniveau nach Kursen von 1.0035 Fr. am Montagmorgen. Der US-Dollar geht derweil zu etwas höheren Kursen von 0.9265 nach zuvor rund 0.9250 Fr. um.

Insgesamt erhielt der Devisenmarkt kaum neue Impulse. In der Eurozone wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. In den USA war der Feiertag «Martin Luther King Day». In Davos startete unterdessen das Weltwirtschaftsforum, zu dem sich viele hochrangige Vertreter aus Politik und Wirtschaft einfinden.

Die jüngsten Kursgewinne des Euro zum Dollar erklären sich vor allem mit dem erwarteten geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed. Nach starken Zinserhöhungen im letzten Jahr wird für dieses Jahr mit einer vorsichtigeren Notenbank gerechnet.

So gab es zuletzt auch von Vertretern der US-Notenbank Signale für nur noch einen kleinen Zinsschritt um 0,25 Prozentpunkte auf der nächsten Sitzung Anfang Februar. Im Dezember hatte die US-Notenbank den Leitzins noch um 0,50 Prozentpunkte erhöht. Die rückläufige Inflation und die schwächelnde Wirtschaft sprechen nach Einschätzung von Beobachtern für ein schwächeres Zinserhöhungstempo. Von der EZB wird hingegen eine erneute Zinserhöhung um 0,50 Prozentpunkte erwartet.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0.88758 (0.88800) britische Pfund und 138.92 (139.02) japanische Yen fest.

Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London bei 1916 $ gehandelt. Das waren etwa 4 $ weniger als am Freitag.

Ölpreise geben nach

Die Ölpreise sind am Montag gefallen. Am späten Nachmittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 84.16 $. Das waren 1.12 $ weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Februar-Lieferung fiel um 1.10 $ auf 78.76 $.

Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. Auch am Nachmittag könnte es eher ruhig bleiben, da in den USA ein Feiertag ist.

Der Jahresauftakt am Rohölmarkt fiel bisher holprig aus: Nach deutlichen Verlusten in der ersten Woche des Jahres legten die Erdölpreise in der zweiten Januarwoche spürbar zu. Ausgelöst wurde die Erholung durch den Wegfall vieler der strengen Corona-Massnahmen in China. Hinzu kommt die Erwartung, dass die US-Notenbank Federal Reserve ihre Leitzinsen künftig weniger deutlich anheben wird. Unter dem Strich hat sich damit der Ausblick für die Konjunktur und die Energienachfrage etwas aufgehellt.

Bitcoin kostet wieder mehr als 20’000 $

Die Stimmung am Kryptomarkt hat sich zu Jahresbeginn nach einem Absturz im vergangenen Jahr weiter gebessert. Der Bitcoin als älteste und bekannteste Digitalwährung notiert wieder über der runden Marke von 20 000 $. Auch andere Kryptowerte wie Ether oder Tether haben sich zuletzt etwas von ihren teils erheblichen Kursverlusten 2022 erholen können. Der Marktwert aller knapp 22’300 Digitalanlagen beträgt wieder fast eine Billion Dollar.

Nachdem der Bitcoin sich bereits in der vergangenen Woche erholt hatte, stieg er am Wochenende auf über 21’000 $. In der Nacht auf Montag wurden dann auf der Handelsplattform Bitfinex in der Spitze 21’433 $ markiert. Das ist der höchste Stand seit Ende Oktober. Für die nach Marktwert zweitgrösste Digitalwährung Ether müssen wieder mehr als 1500 $ gezahlt werden - so viel wie seit Anfang November nicht mehr. Zuletzt kostete ein Bitcoin noch 20’800 $.

Uneinheitliches Bild in Asien

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben den Handel am Montag uneinheitlich begonnen. Die Kurse werden vielerorts von Hoffnungen auf die weitere Coronaöffnung in China beflügelt. Nur die Börsen in Japan und Hongkong stehen unter Druck. Gerüchte machen die Runde, dass die Bank of Japan eine Notsitzung abhalten könnte, auf der sie die Kontrolle der Staatsanleihenrenditen lockern könnte. Dies würde eine straffere Geldpolitik bedeuten.

Der japanische Nikkei 225 fällt um 1,2%, und der breiter gefasste Topix gibt 0,9% ab. Der Hang Seng in Hongkong verliert 0,3%. Chinas Leitindex CSI 300 rückt im späten Handel 1,7% vor, und der Shanghai Composite handelt 1,2% über dem Vortagesniveau. Der südkoreanische Kospi klettert um 0,7%, und der australische S&P/ASX 200 tendiert mit 0,8% im Plus.

In Japan erreichte der Yen wenige Tage vor der regulären Sitzung der Notenbank Bank of Japan am Mittwoch ein Rekordhoch seit Ende Mai. Die Währung befindet sich auf einem Höhenflug, seit die Zentralbank auf der Dezembersitzung die Bandbreite ausgeweitet hat, innerhalb derer sie die Renditen der Staatsanleihen handeln lässt. Zehnjährige Staatsanleihen rentieren am Montag allerdings den zweiten Tag in Folge über der festgelegten Obergrenze von 0,5%.

Feiertag in den USA

Am Montag bleiben die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen. Sie hatten den Handel am Freitag freundlich beendet und damit die zweite Woche in Folge Kursgewinne verbucht. Die Standardaktien im Dow Jones Industrial stiegen um 0,3% auf 34’303 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 legte 0,4% auf 3999 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,7% auf 11’541 Punkte vor.

Zum Wochenschluss stand der Beginn der Berichtssaison für das vierte Quartal im Blick der Anleger: Die Papiere von JPMorgan stiegen um 2,5% und die von Bank of America um 2,2%, beide Geldhäuser hatten die Schätzungen für den Quartalsgewinn übertroffen. Der Gewinn von Wells Fargo sank im vergangenen Quartal um die Hälfte, die Papiere legten dennoch 3,3% zu. Die Bankchefs von JPMorgan, Bank of America und Citi rechnen mit einer milden Rezession in diesem Jahr. Zugleich gehen viele Anleger davon aus, dass der Höhepunkt in der Inflation überschritten ist.

AWP/REUTERS

