Man sah Karin Keller-Sutter die Erleichterung am Freitag an: Nicht nur sie, sondern vor allem auch der Bund und damit die Steuerzahler sind ein enormes Verlustrisiko losgeworden. Am Abend zuvor hatte der UBS-Verwaltungsrat entschieden, auf Garantien und Liquiditätshilfen von Bund und Nationalbank im Zusammenhang mit der Übernahme von Credit Suisse zu verzichten. Ab sofort, ersatzlos. Auch die umstrittene Anwendung von Notrecht ist Vergangenheit.

Offenbar ist das Führungsgremium von UBS fünf Monate nach dem historischen 19. März zum Schluss gekommen, die Verlustrisiken für das Portfolio zu verwertender CS-Aktiven selbst schultern zu können. Die Vorsteherin des Finanzdepartements kommentierte das aus ihrer Sicht so: «Das Land ist aus dem Risiko entlassen.» Der Bund hat für die Rettung von CS keinen Franken ausgegeben, abgesehen von 5 Mio. Fr. für externe Beratung.

«Mit Regulierung lässt sich die Gefahr einer staatlichen Notintervention nie gänzlich eliminieren – höchstens die Wahrscheinlichkeit.»

Wie vor fünfzehn Jahren nach der Rettung von UBS verbucht die Eidgenossenschaft für die Nothilfe vielmehr einen Gewinn, auch wenn er dieses Mal geringer ausfällt. Die Bundeskasse erhält von der Grossbank 201 Mio. Fr. Davon entfallen 40 Mio. Fr. auf die Verlustgarantie, 100 Mio. auf eine Prämie für die Garantie des Bundes für eine Liquiditätshilfe der Nationalbank und 61 Mio. auf die Risikoprämie für effektiv bezogene Liquidität. Die Bundesrätin geht im Übrigen davon aus, dass UBS «grosses Interesse hat, sämtliche noch ausstehenden Liquiditätshilfen in angemessener Frist der Nationalbank zurückzuzahlen.»

Einen unmittelbaren materiellen Schaden tragen also weder der Bund noch die Steuerzahler noch die Nationalbank davon. Das Ziel, mit dem von Keller-Sutter als «Vernunftehe» bezeichneten Not-Deal den Schweizer Finanzplatz (und die internationalen Finanzmärkte) zu stabilisieren, ohne den Staat zu belasten, ist erreicht worden, und erst noch rascher als gedacht.

Drittes Scheitern verhindern

Auch darum, weil UBS nicht nur ein finanzielles, sondern auch ein politisches Interesse an einem «Befreiungsschlag» hatte. Eine Inanspruchnahme der Bundesgarantie hätte vor allem den beiden Polparteien SP und SVP eine Rechtfertigung für ausufernde Regulierung und erneut Gelegenheit für wohlfeile Profilierung geliefert. Die Ablehnung der Bundesgarantien im Nationalrat erweist sich im Nachhinein erst recht als Populismus der ganz billigen Art.

Gründliche Aufarbeitung, nüchterne Analyse und griffigere Regeln für systemrelevante Banken ist trotzdem nötig. Auch wenn die neue UBS weniger gross sein wird, als wenn man eins und eins zusammenzählt, und sie vernünftigerweise ihr Geschäftsmodell risikoärmer als das von CS gestalten wird, kann ein drittes Scheitern die Schweizer Volkswirtschaft aus den Angeln heben.

Offensichtlich ist, dass die Too-big-to-fail-Regeln im ersten richtigen Test gescheitert sind. In der kommenden Woche soll eine Expertengruppe «Bankenstabilität» unter Vorsitz des ehemaligen Präsidenten des SNB-Bankrats, Jean Studer, dem Bundesrat einen Bericht zu Grossbanken und staatlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf die Stabilität des Finanzplatzes Schweiz abliefern. Auch Rolle und Kompetenzen der Aufsichtsbehörde Finma sind zu überdenken bzw. auszuweiten.

Marktsignale beachten

Doch Überwachung und Kontrolle, seien sie noch so streng, sind keine Garantie für die Stabilität von UBS und Finanzplatz. Mit Regulierung lässt sich die Gefahr eines Scheiterns der Grossbank und einer staatlichen Intervention nie gänzlich eliminieren – höchstens die Wahrscheinlichkeit. Es braucht mehr hartes, nicht risikobereinigtes Eigenkapital.

Und eine wachsamere behördliche Aufsicht. Schon ein halbes Jahr vor dem ominösen 19. März hatten die Finanzmärkte – die Summe der Risikoeinschätzung durch Millionen von Investoren – klare Signale ausgesandt. Aktienkurs und Kreditausfallprämien (CDS) spiegelten das Fiasko von Credit Suisse lange im Voraus.

Arno Schmocker kommentiert seit September 2021 wirtschaftspolitische Themen im Bundeshaus in Bern. Zudem schreibt er seit vielen Jahren über Unternehmen in verschiedenen Branchen, derzeit Medizinaltechnik. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.