Straffere Geldpolitik, als die Märkte erwarten – Auferstandene Phillips-Kurve rechtfertigt energische Zinsschritte Im aktuellen geldpolitischen Kurs der Zentralbanken lebt die wohl berühmteste Kurve weiter. Susanne Toren

Das Gegenteil von heute: US-Massenarbeitslosigkeit bei 0% Inflation Ende der Zwanzigerjahre. Hätte eine höhere Inflation gegen die hohe Arbeitslosigkeit geholfen? Bild: Getty Images

«Lieber 5% Inflation als 5% Arbeitslosenrate.» So lautet ein bekannter Spruch – und eine implizite wirtschaftspolitische Empfehlung des deutschen Alt-Kanzlers Helmut Schmidt, der von Haus aus Ökonom war. Heute haben wir in weiten Teilen der EU, in Grossbritannien und den USA rund doppelt so hohe Inflationsraten – überall mit rekordtiefer Arbeitslosenrate, etwa in den USA von 3,5%, und vielerorts sogar mit Arbeitskräftemangel. Auch die Schweiz, ebenso wie das von Deflation jahrzehntelang verfolgte Japan, melden jüngst völlig ungewohnte Teuerungsraten von über 3%.