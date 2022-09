Closing Bell – Aufgefallen in Paris Kunst in der Bank Mara Bernath

Nur fünfzehn Minuten Metrofahrt vom Zentrum entfernt, aber es fühlt sich an wie eine andere Stadt: La Défense ist das ­Kontrastprogramm zum Postkarten-Paris. Beton und Glas überall, kaum ein Baum, der Schatten spendet, und schon gar kein Haussmann-Gebäude aus dem 19. Jahrhundert mit nicht mehr als sieben Stockwerken. Bereits die Architektur macht den Ausflug in das Geschäftsviertel lohnenswert. Allen voran La Grande Arche, die moderne Interpretation eines Triumphbogens und seit der Fertigstellung Ende der Achtzigerjahre Sitz des französischen Handels- und Verkehrsministeriums.



Es gibt aber noch einen weiteren Grund, La Défense zu besuchen: Kunst. Zwischen den Hochhäusern sorgen sechzig Skulpturen für Abwechslung. Darunter ein fünfzehn Meter hohes Stahlkonstrukt von Alexander Calder mit dem Namen «Die rote Spinne» oder zwei Figuren des spanischen Künstlers Joan Miró, deren einst knalliges Blau, Rot und Gelb heute leider schon sehr verblasst sind.



Besser geschützt sind die Kunstwerke der Société Générale. In einer Ausstellung im Hauptsitz der Bank in La Défense werden immer wieder andere Stücke aus der mehr als 1200 Werke umfassenden Sammlung ausgestellt. Der Besuch ist gratis, aber nur mit einer geführten Tour möglich, für die man sich online registrieren muss. Einmal durch die imposante Marmorhalle des Empfangs, vorbei an mehreren Skulpturen – die Ausstellung beginnt im ersten Stock. Was in der Achtzigerjahren als Effort zur Verschönerung der Bürowände begonnen hat, ist heute eine veritable Sammlung zeitgenössischer Kunst, die jedes Jahr wächst – es werden keine Werke verkauft, nur an Museen ausgeliehen. Der Fokus liegt klar auf französischen Künstlern beziehungsweise Werken aus Frankreich, wie die grosse Bronzeskulptur einer zusammengeknüllten Zeitung des Künstlers Wang Du, der nach der Inhaftierung in China nach Frankreich emigrierte. Einen Gang weiter hängt ein Teil der fotografischen Sammlung. Die Führung muss teilweise unterbrochen werden, damit Getränke in Sitzungszimmer gerollt werden können und Mitarbeiter vorbeilaufen können, die lieber die fremden Besucher als die Werke an der Wand betrachten.

Société Générale ist nicht das einzige Finanzhaus mit einer beeindruckenden Kunstsammlung. Pionierin ist die spanische Zentralbank, die im 18. Jahrhundert Porträts ihrer Direktoren vom Künstler Francisco de Goya anfertigen liess. Richtig viel Geld von Banken in den Kunstmarkt floss allerdings erst ab den Fünf­zigerjahren. Während es einigen Insti­tuten nur darum ging, repräsentative Werke in ihre Empfangshallen zu hängen, begannen ­einige, eine strategische Sammlung auf­zubauen. Massgebend war Chase Manhattan (heute JPMorgan Chase), die unter David Rockefeller die «Art at Work Col­lection» begann. Ihr Ziel, kontemporäre Kunst direkt bei den Ga­lerien oder den Künstlern zu kaufen, ­replizieren auch viele der anderen Banken, die gezielt in Kunst investieren.



Das hat zwei Vorteile: Erstens müssen nicht die hohen Preise des Sekundärmarktes der Auktionshäuser und der Wiederverkäufer bezahlt werden, und zweitens kann die Bank so zur Mäzenin für auf­strebende oder, falls sie bereits bekannt sind, zumindest noch lebende Künstler werden. So kauft auch Société Générale jährlich mehrere Werke aus dem Abschlussjahrgang der École des Beaux-Arts in Paris. Einige davon, wie zum Beispiel das hyperrealistische Ölgemälde eines jungen Mannes in der Paris Metro des Künstlers Bilal Hamdad, kann nun in La Défense besichtigt werden.



Andere Werke schmücken die Bürowände der Bank, die man leider nur als Angestellter betreten darf. Will man die noch grösseren Kunstsammlungen der UBS und der Bank of America sehen – UBS besitzt 30 000 Werke, die Bank of America über 50 000 –, muss man weiter reisen als nach Paris: Beide Banken haben nur in den USA öffentlich zugängliche Ausstellungsräume.

