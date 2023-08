Aufgefallen in Washington – Amerika glaubt an Aliens Nach einem halben Jahrhundert hat der US-Kongress Anhörungen über die Existenz von Ufos abgehalten. Auch wenn eine hohe Zahl an US-Bürgern dahinter Aliens vermutet, genügen die vermeintlichen Beweise dem Standard einer Astro-Ikone nicht. Valentin Ade , New York

Im Bundesstaat New Mexico, wo in den Vierzigerjahren ein Ufo abgestürzt sein soll, wird der Alien-Kult bis heute gepflegt. Bild: Grant Faint/The Image Bank RF via Getty Images

Es gibt einen ökonomischen Beweis für ausserirdisches Leben. Die Exporte aller Länder dieser Welt sind grösser als die Importe. Das muss doch bedeuten, dass die Erde Handel mit Aliens betreibt. Darauf wies jüngst der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman in einem Interview hin.

Krugman muss es wissen, hat er doch einst in einem Forschungspapier genau über diese Möglichkeit sinniert. Natürlich beeilte sich der Siebzigjährige zu erklären, dass die eigentliche Ungleichheit zwischen globalen Im- und Exporten wohl eher auf Schmuggel, Schwarzimporte oder Datenfehler zurückzuführen ist.

Kapseln und Würfel

Handfestere Beweise, dass Aliens längst die Erde besucht haben, meinte man Ende Juli bei einer Anhörung vor dem US-Kongress zum Thema unbekannte Flugobjekte (Ufos) zu erhalten. Unter Eid berichteten dort die Ex-Marinepiloten David Fravor und Ryan Graves von Begegnungen mit Ufos in der Form einer Kapsel oder eines schwarzen Würfels, die sich auf scheinbar unmögliche Weise bewegten.

Der frühere Geheimdienstmitarbeiter David Grusch sagte bei derselben Anhörung, die US-Regierung sei im Besitz ausserirdischer Raumschiffe und «nicht menschlichen biologischen Materials». Selbst habe er es aber nie gesehen. Der einzige vermeintliche Beweis: ein monochromes Video von Fravors Begegnung im Jahr 2004 in schlechter Qualität, das einen kleinen schwarzen Fleck zeigt.

Bereits im Mai hielt der Kongress die erste Ufo-Anhörung seit fünfzig Jahren ab und zeigte eine Videoaufnahme aus einem Kampfjet von einem sphärischen Objekt in weiter Ferne. Man möchte doch meinen, im Zeitalter, wo jeder eine Kamera in der Hosentasche mit sich trägt und der Erdorbit nur so mit Satelliten verstopft ist, würden mittlerweile bessere Aufnahme angeblicher Aliens existieren.

Tiefes Misstrauen

Das US-Verteidigungsministerium und die Geheimdienste haben jedenfalls Hunderte Berichte von Ufo-Sichtungen in jüngster Zeit ausgewertet und erklären, dass es sich bei vielen davon um Wetterballons, Drohnen, Testflugzeuge oder eine optische Täuschung handle.

Manche Aufnahmen seien schlicht von derart schlechter Qualität, dass eine genaue Einschätzung nicht möglich sei. Gegen die Erklärung, dass Ausserirdische ihre blinkenden Finger im Spiel haben, verwehren sich die Behörden allerdings. Dennoch tendieren mehr und mehr Amerikaner dazu, genau das zu glauben.

Gemäss einer Gallup-Umfrage gaben 2019 noch 33% an, dass die erwähnten Ufos ausserirdischen Ursprungs seien, zwei Jahre später waren es 41%. Natürlich hilft die notorische Geheimhaltung vieler – auch uninteressanter – Dinge durch die US-Regierung nicht, Verschwörungstheorien vorzubeugen. Doch auch die bittere Auseinandersetzung während der Covid- und der Trump-Jahre hat dazu geführt, dass eine Rekordzahl von US-Bürgern der Regierung oder den Experten schlicht nicht mehr Glauben schenken will.

Der «Sagan Standard»

Die Vorstellung, dass Aliens uns längst besucht haben, gar unter uns wohnen oder uns mit ihren Technologien beglücken, regt aber auch wie kaum eine zweite Verschwörungstheorie die Fantasie an und bietet seit langem Stoff für Romane und Hollywood-Filme wie beispielsweise die Komödie «Men in Black».

Darin wird auch der moderne Ursprung des Alien-Glaubens aufgenommen, dass nämlich 1947 in der Nähe des Städtchens Roswell im Bundesstaat New Mexico ein Ufo abgestürzt sei, dessen Überreste sich auf der Hochsicherheitsbasis «Area 51» befänden.

Die Absturzstelle des vermeintlichen Ufos nahe Roswell ist wohl der Ursprung des modernen Alien-Glaubens. Bild: David Zaitz Photography/Getty Images

Zwar ist sich die Wissenschaft heute weitgehend einig, dass es bei der schier unendlichen Anzahl von Planeten im Universum auch andere als die Erde geben muss, auf denen intelligentes Leben entstanden ist. Doch die vermeintlichen Beweise, dass Aliens es zu uns geschafft haben, genügen leider nicht dem sogenannten «Sagan Standard».

Carl Sagan, dank Filmen und TV-Serien lange Zeit der bekannteste amerikanische Astrophysiker, postulierte einst in seiner Dokumentation «Cosmos»: «Ausserordentliche Behauptungen erfordern ausserordentliche Beweise.» Als Letzteres würde der 1996 verstorbene Sagan verschwommene Videoaufnahmen wohl kaum bezeichnen.

Valentin Ade ist US-Korrespondent von «Finanz und Wirtschaft». Von New York aus berichtet er über Unternehmen, Märkte und Politik der grössten Volkswirtschaft der Welt. Vor FuW arbeitete der studierte Ökonom im Wirtschaftsressort der «Basler Zeitung» und als Lokaljournalist bei der «Badischen Zeitung» in Rheinfelden. Mehr Infos @valle85

Fehler gefunden?Jetzt melden.