Analyse zu den Quartalszahlen – Aufholeffekte nach Corona flachen für Lastminute ab Das Geschäft hat sich beim Online-Reisebüro deutlich erholt. Jetzt wird es wieder schwieriger, Wachstum zu generieren. Thorsten Riedl

Lastminute.com verkauft Ferienträume. Die Aufholeffekte nach Corona flachen für die Gesellschaft ab. Bild: Getty Images

Lastminute hat die Coronakrise hinter sich gelassen. Zugleich wird es für das Online-Reisebüro schwieriger: Denn auch die Nachholeffekte nach den Reisebeschränkungen während der Pandemie flachen wieder ab. Das neue Management zeigt sich dennoch optimistisch. Die Aktien hatten einen guten Lauf in diesem Jahr. Am Donnerstag verloren sie nach Vorlage der Quartalszahlen jedoch.

Das Unternehmen mit Sitz in Chiasso vermittelt über das Internet Reisen, in jüngster Zeit ganze Reisepakete, bestehend aus Hotel, Flug, Transfer, vielleicht sogar Mietwagen. Booking.com beispielsweise nutzt die Technologie hinter den Reisepaketen von Lastminute. Im vergangenen Jahr stand die Gesellschaft wegen eines Skandals um unrechtmässig bezogene Staatshilfen während der Pandemie im Rampenlicht. Mit neuem Management unter CEO Luca Concone bricht Lastminute auf zu neuen Ufern – grösster und bestimmender Aktionär des Unternehmens bleibt allerdings Fabio Cannavale, Mitgründer und Ex-CEO, der während des Skandals im Fokus stand und monatelang in Haft sass.

Reisevolumen höher als 2019

In den ersten sechs Monaten des Jahres stieg das Bruttoreisevolumen von Lastminute 21% auf 2 Mrd. €. Im Halbjahresbericht 2019, dem Jahr vor Corona, berichtete das Unternehmen von einem Bruttoreisevolumen in der Höhe von 1,5 Mrd.



Mit Blick auf die Quartalszahlen zeigt sich jedoch, dass der Aufholeffekt nach dem Ende der Coronareisebeschränkungen abflaut. Das Bruttoreisevolumen sank von April bis Juni demnach 4% auf 941 Mio. €. Der Umsatz gemäss Rechnungslegungsstandard IFRS fiel im zweiten Quartal 6% auf 84 Mio. Der Betriebsgewinn auf Stufe Ebitda sackte gar 31% auf 12 Mio., der Gewinn 52% auf 5 Mio. ab.



Stornierungen und nicht eingelöste Gutscheine drückten im abgelaufenen Quartal auf die Profitabilität. Zudem habe eine Neubewertung von Verbindlichkeiten aus dem Anreizsystem für Angestellte, die im Einklang mit der Aktienkursentwicklung gestiegen sei, das Ergebnis belastet, teilte Lastminute mit.

Management bleibt optimistisch

Für das Gesamtjahr bleibt das neue Lastminute-Management jedoch optimistisch. Es geht von einem Umsatzzuwachs in Höhe von 10 bis 15% aus. Bei der Profitabilität wird ein Wachstum «in gleichem Umfang oder darüber» in Aussicht gestellt. Beim bereinigten Ebitda wird ein «signifikantes» Wachstum erwartet.



CEO Concone hatte Ende Juni in seinem ersten Interview gegenüber «Finanz und Wirtschaft» betont, die Wirtschaftlichkeit von Lastminute in den Fokus zu rücken. «Unsere Profitabilität wird dieses Jahr noch nicht das Niveau von 2019 erreichen», sagte er. «Aber mittelfristig werde ich das Unternehmen weit profitabler als damals machen.»



Die Aktien von Lastminute hatten nach dem skandalträchtigen 2022 dieses Jahr bislang einen guten Lauf. Seit Januar liegen sie 37% im Plus. Aktionäre bleiben am Ball, grössere Kurssprünge sind vorerst nicht zu erwarten.

Thorsten Riedl schreibt seit Anfang der Neunziger über Technik, lange bei der «Süddeutschen Zeitung», seit 2012 für «Finanz und Wirtschaft». Als Wahlbayer lebt er seit 2000 in München, mit dreijährigem Unterbruch für einen Aufenthalt im zürcherischen Illnau. Von München aus berichtet er auch über deutsche Unternehmen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.