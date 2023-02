Der Chart des Tages – Aufholjagd bei der Chipproduktion Auch Europa steigt in das Rennen ein: Umfangreiche EU-Förderungsmassnahmen werden in Aussicht gestellt. Susanne Toren

Quelle der Grafik: Handelsblatt

Im Wettrennen mit China greifen die USA ihrer heimischen Chipindustrie mit milliardenschweren Subventionen unter die Arme, um die heimische Produktion von Halbleitern zu fördern. So kommen derzeit über 70% der globalen Chipproduktion aus China und Ostasien (vgl. Chart oben).

Vor diesem Hintergrund unterzeichnete der US-Präsident Joe Biden Anfang Februar den rund 52 Mrd. $ schweren «US Chips and Science Act». Die Chefs von Micron, Intel, Lockheed Martin, HP und AMD waren direkt vor Ort. Daneben soll auch ein beachtlicher Teil der Mittel in die Forschung und Entwicklung fliessen.

Nun gilt es, auch für die EU verspätet in dieses Rennen einzusteigen. So verkündete jüngst der Staatenverbund, ein Zusatz-Fiskalpaket in Höhe von mehr als 170 Mrd. € zu schnüren, das ebenfalls umfangreiche Mittel für die inländische Chipindustrie vorsieht. Der US-Chiphersteller Wolfspeed will eine neue Halbleiterfabrik im Saarland errichten, nachdem ihm umfangreiche Subventionen in Aussicht gestellt wurden. Zudem will der Konzern gemeinsam mit dem Autozulieferer ZF ein Forschungs- und Entwicklungszentrum errichten.



Es ist das erste Vorzeigeprojekt in der ansonsten zähen Aufholjagd der Europäer. «Während in den USA ein halbes Dutzend neuer Werke im Bau ist, um den Chipmangel zu beheben, tut sich in Europa bislang wenig», verlautete denn auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz.



