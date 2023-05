Lohnforderungen werden lauter – Aufstand der Arbeitnehmer

Das Lohnwachstum hält nicht mit den steigenden Preisen Schritt. Der Unmut der Angestellten steigt, Streiks nehmen zu, von den USA nach Deutschland, ins Vereinigte Königreich und bis in die Waadt. Mara Bernath André Kühnlenz Andreas Neinhaus Alexander Trentin

Die Schweiz kennt keine ausgeprägte Streikkultur, Proteste hierzulande sind eine Seltenheit: Bauarbeiter protestieren für bessere Arbeitsbedingungen am Freitag, 11. November 2022, in Zürich. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Proteste auf der Strasse, Stillstand auf den Gleisen, in Spitälern und Schulen: Streiks nehmen zu. Nicht nur in dafür bekannten Nationen wie Frankreich, Italien und Deutschland: Im April legten Zehntausende Norweger die Arbeit nieder, und in Kanada findet zurzeit der grösste Streik in der Geschichte des Landes statt, 160 000 Staatsangestellte fordern höhere Löhne. «Auf Arbeitnehmerseite ist viel Frust vorhanden», sagt Nadja Mosimann, promovierte Politologin und Geschäftsführerin des Think Tank Denknetz.