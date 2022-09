Was passiert mit den Aktien, wenn ein Unternehmen es schafft, in einen Leitindex wie den SMI aufzusteigen? Ist das eine einmalige Chance für den Privatanleger, vor den Profis in einen Titel zu investieren, oder ist es gar ein Nachteil, plötzlich ein Kleiner unter den Grossen zu sein? Nehmen wir das aktuelle Beispiel. Der Hörgerätehersteller Sonova ist seit Montag im SMI, und zwar auf Kosten des Warenprüfkonzerns SGS, der in den SMIM abgestiegen ist.

Sonova versus SGS

Mir gefällt, dass ich bei einem Indexwechsel vor vielen Profis einsteigen kann. ETF und auch andere an Indizes angelehnte Produkte können sich oft erst kurz vor dem Wechsel engagieren. Wichtig ist jedoch zu bedenken, dass nicht nur dazugekauft, sondern auch abgestossen wird. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Sonova vorher im SMIM war – auch dort muss angepasst werden, und Sonova werden verkauft.

Gemessen an den ETF auf beide Indizes heisst das unter dem Strich, dass der Flow insgesamt gar in Richtung SGS und weg von Sonova geht. In den Wochen vor dem Wechsel hatte SGS Sonova denn auch klar ausgestochen. Am Montag dann, als der Startschuss fiel, waren Sonova doch rund 2% fester und SGS 2% schwächer. Ich spekuliere dennoch nicht darauf, dass das jedes Mal so sein wird.

Eine schöne Regel

Deshalb befolge ich eine Regel, die ich ganz simpel vom Fussball ableite. Ein Aufsteiger hat mehr Momentum als ein Absteiger. Sonova ist eine Gesellschaft, die vieles richtig macht und sich auf einem stetigen Wachstumskurs befindet. Deshalb ist sie verdient aufgestiegen. SGS ihrerseits hat das eine oder andere Problem und steht bei mir nicht oben auf der Einkaufsliste. Das ideale Timing für den Zukauf? Wenn ich mich festlegen müsste, würde ich den Tag vor dem Wechsel kurz vor Börsenschluss wählen.

Jan Schwalbe ist seit Anfang 2018 Chefredaktor der «Finanz und Wirtschaft». Davor war er insgesamt rund zehn Jahre Korrespondent in New York und London. Schon 1997 hat er seinen ersten Artikel für die FuW verfasst – den Obligationenbericht. Zwischenstationen seiner beruflichen Laufbahn absolvierte er bei der Nachrichtenagentur Bloomberg und CNN Money Mehr Infos @JanSchwalbe

