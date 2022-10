Frühindikatoren der Konjunktur – Auftragsflaute in der US-Industrie Die Industrie steckt im August in einer Phase der Stagnation, wie jüngste Daten zum Auftragseingang signalisieren.

Das Barometer hält sich knapp über der Wachstumsschwelle. Bild: Phynart Studio/Getty Images

Die US-Industrieaufträge haben im August stagniert. Die Bestellungen blieben zum Vormonat unverändert, wie das Handelsministerium in Washington am Dienstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit der Stagnation gerechnet, nach einem Minus von 1,0% im Juli. Die US-Industrie hat zuletzt deutlich an Fahrt verloren. Der Einkaufsmanagerindex für den Sektor fiel im September auf 50,9 Zähler nach 52,8 Punkten im August, wie aus der jüngst veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Das ist das niedrigste Niveau seit Mai 2020. Das Barometer hält sich damit nur noch knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten.

REUTERS

