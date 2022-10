Nach 99% Wertverlust – Aus für Blackstone Resources an der Börse Die Aktien des Rohstoffunternehmens sind am Donnerstag von der Schweizer Börse dekotiert worden. Ein unrühmliches Ende mit Ansage. Stefan Krähenbühl

Dank dieser Maschinen hätte der Traum von der eigenen Batterieproduktion Realität werden sollen. Für die Aktionäre von Blackstone Resources wurden die hochtrabenden Pläne jedoch zum Albtraum. Bild: ZVG Blackstone Resources

Am Ende blieb vom Milliardentraum ein Wert von 6 Mio. Fr. Blackstone Resources, der umstrittene Zuger Rohstoffhändler, der auch Batterieproduzent sein will, ist am Donnerstag sang- und klanglos von der Schweizer Börse verschwunden. Die SIX Exchange Regulation hat die Aktien dekotiert.