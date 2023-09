Ausblick – Flughafen Zürich bestätigt Mittelfristziele Die Rückkehr zum Vorkrisenniveau wird weiterhin für das Jahr 2025 erwartet. Der neue Flughafen in Indien spielt dabei eine wesentliche Rolle.

Blick auf den Circle am Flughafen Zürich. Bild: Ennio Leanza/Keystone

Der Flughafen Zürich hat anlässlich des Investorentags seine mittelfristigen Ziele bestätigt. Die Rückkehr zum Vorkrisenniveau von 2019 wird weiterhin im Jahr 2025 erwartet und der operative Gewinn soll dann deutlich über dem damaligen Niveau zu liegen kommen. Einen wesentlichen Beitrag soll der neue Flughafen in Indien beisteuern.

Die langfristig ausgerichtete Strategie des Flughafens habe sich bewährt und es seien deshalb auch keine grossen Anpassungen erforderlich, heisst es in einer Medienmitteilung vom Montag. Ziel sei es weiterhin, zu einem der führenden Flughäfen der Welt zu gehören.

Noida auf Kurs

Mit der für 2025 erwarteten Rückkehr zum Vorkrisenniveau von 2019 werde sich die Ertragskraft weiter verbessern, heisst es. Demnach sollte der operative Gewinn auf Stufe Ebitd rund 100 Mio. höher ausfallen als im Vorkrisenjahr. Damals betrug der der Ebitda 642 Mio. Fr.

Mit dem Bauprojekt am Flughafen Noida für die Metropolregion Delhi sieht sich der hiesige Flughafenbetreiber weiter auf Kurs. Die Arbeiten sollen wie geplant per Ende 2024 abgeschlossen werden. Ab dem ersten Betriebsjahr werde ein positiver Ebitda-Beitrag im zweistelliger Millionenbetrag in Schweizer Franken erwartet, der dann innerhalb von «weniger als fünf Jahren» auf einen dreistelligen Millionenbereich ansteigen soll, so die Zielsetzung des Managements.

AWP

