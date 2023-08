Bild: Darek Delmanowicz/EPA via Keystone

«Lasst uns einen Ausflug nach Warschau und Rzeszów unternehmen», schwärmte Alexander Lukaschenko neulich. Wo er recht hat, hat er recht: Warschau ist eine quirlige Kapitale, Rzeszów im Südosten Polens hat auch seine Reize – dieses Folklore-Festival etwa, das gerade eben die putzige Altstadt belebt hat. Nun schwebt dem grobschlächtigen Machthaber von Belarus, der abhängig ist vom Kreml-Despoten, keineswegs eine Bildungsreise vor, sondern ein Saubannerzug der bei ihm einquartierten russischen Berufskiller der Gruppe «Wagner». Die würden allerdings ihre Götterdämmerung erleben bzw. ersterben, wenn sie versuchen sollten, Rzeszów einzunehmen. Strategisch wäre das, aus russischer Sicht, sinnvoll: Die nahe der ukrainischen Grenze gelegene Stadt, mit Bahn und Strassenanschluss und grossem Flughafen, ist ein Drehkreuz für den westlichen Nachschub militärischer Güter an die Ukraine. Zudem ist dort eine Logistik- und Reparaturbasis geplant, wo amerikanische, britische und kanadische Einheiten beschädigtes Gerät der Ukrainer flicken werden. Lukaschenkos Schwadronade hat einzig den Zweck, Polen zu verunsichern. Dort finden im Herbst Wahlen statt, freie, echte. Belarus und Russland brauchen so was nicht.

Manfred Rösch

