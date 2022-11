Der Derivatus – Ausgepresst wie eine Zitrone Indexanbieter verlangen von jedem Kunden so viel wie nur möglich. Die Gebühren variieren enorm.

Wer einen bekannten Referenzindex wie den S&P 500 oder den MSCI World besitzt, hat’s gut. Nicht nur schauen Anleger darauf, sondern Vermögensverwalter orientieren sich daran und brauchen Daten, Terminbörsen definieren passende Futures und Optionen, und Anbieter verkaufen börsengehandelte Fonds (ETF) sowie strukturierte Produkte. Da sprudeln die Einnahmen für die Lizenzgebühr.

Dem nicht genug. Statt sich zurückzulehnen und das Geld zu zählen, denken sich findige Referenzindexbesitzer ausgeklügelte Gebührensysteme aus.

In einem transparenten Markt bezahlen alle Nachfrager denselben Preis – den Marktpreis. Er gilt auch für diejenigen, deren Zahlungsbereitschaft ­höher ist. Viel besser für Anbieter ist es aber, wenn sie nicht von allen Kunden denselben Preis – oder dieselben Gebühren – verlangen. Idealerweise zahlt nämlich jeder Kunde genau so viel, wie er maximal zu zahlen bereit ist. Im Ökonomen-Jargon heisst das: Die Anbieter schöpfen die Konsumentenrente ab. So werden alle Kunden ausgepresst wie eine Zitrone. Und die Referenzindexanbieter kommen mit dem Geldzählen fast nicht mehr nach.

Genau das werde gemacht, besagt eine Untersuchung des britischen Beratungsunternehmens Substantive Research, diese Woche vorgestellt von der «Financial Times». Demnach kosten ­Indexlizenzen für ein ähnliches Paket an Produkten und Dienstleistungen je nach Kunde bis zu dreizehn mal mehr. Unglaublich. Die Untersuchung basiert auf Daten von 40 Investmentgesellschaften mit einem Anlagevermögen von insgesamt 5 Bio. $.

Nun gut, mag man einwenden, wenn die Kunden sich dermassen über den Tisch ziehen lassen, sind sie selbst schuld. Doch es ist schwierig, die Unterschiede in den Gebühren festzustellen. Die Kunden kaufen nicht einzelne Lizenzen, sondern ein Gesamt­paket, das auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist, allenfalls mit einem Mengenrabatt. Dieser nützt natürlich nicht viel, wenn die Grundgebühr dreizehnmal höher ist. Und dieses Abschöpfen der Konsumentenrente wird auch von der britischen Finanzaufsicht FCA untersucht. Sie ortet «unnötig komplexe Lizenzvereinbarungen» und vertragliche Hindernisse, um von einem Referenzindex zu einem anderen zu wechseln. Dies könne zu höheren ­Kosten für die Anleger führen.

Die grossen Indexanbieter wie MSCI, S&P Global, FTSE Russell und Bloomberg publizieren keine Details zu ihren Gebühren für Lizenzen und Referenzdaten. Sie bilden ein Oligopol.

Auch das Trio der grossen ETF-Anbieter BlackRock, Vanguard und State Street sind ein Oligopol. Doch in diesem Markt spielt der Wettbewerb, und die Gebühren sind laufend gesunken.

Abhilfe ist schwierig. Ein ETF lässt sich problemlos kopieren und günstiger emittieren. Doch der Verwandte eines etablierten Referenzindex setzt sich nicht so schnell durch – auch wenn immer mehr Anlagegesellschaften eigene Indizes verwenden, oft kalkuliert von kleineren Indexanbietern. Es ist Zeit, dass das Indexoligopol fällt.

