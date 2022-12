Der Chart des Tages – Aussicht auf tiefere Realzinsen stimuliert Gold Erwartungen eines baldigen Endes der US-Zinserhöhungen lassen den Aussenwert der US-Währung sinken und den Goldpreis steigen. Susanne Toren

Quelle: Commerzbank

Obwohl der Jahresultimo eigentlich ein Zeitpunkt ist, der infolge der angespannten Liquiditätssituation gegen eine Wertsteigerung beim Gold spricht, konnte das Edelmetall in den letzten Handelstagen des alten Jahres zulegen. Zum einen mag dieser saisonal atypische Anstieg den massiven Goldkäufen diverser Notenbanken geschuldet sein – allen voran in der Türkei, in Usbekistan, Indien und Katar –, gemäss Statistik des World Gold Council.

Zum anderen erwarten die Marktteilnehmer ein baldiges Ende der US-Zinserhöhungen und ein allmähliches Nachgeben der Renditen. Angesichts stabiler Inflationserwartungen sollte dies tiefere Realzinsen in den nächsten Monaten implizieren (vgl. Chart). Hierdurch sinken die Opportunitätskosten des «zinslosen» Goldes. Das Halten von Gold wird demnach wieder attraktiver – zumal sich infolge der geldpolitischen Erwartungen gleichzeitig der Aussenwert der US-Valuta als traditioneller Gegenwährung zu Gold abschwächt.

So geht denn auch der US-Vermögensverwalter State Street davon aus, dass die globale Geldpolitik (neben dem Risiko einer weltweiten Rezession) der wichtigste Faktor für den Goldpreis im nächsten Jahr sein wird. Das Edelmetall könnte aufgrund einer Pause bei der geldpolitischen Straffung und dank eines schwächeren Dollars an Stärke gewinnen, heisst es.

In ihrem Basisszenario sehen die Experten von State Street den Goldpreis in einer Bandbreite von 1600 bis 1900 $/Feinunze (derzeit: 1810 $/Feinunze). Damit das Allzeithoch um 2000 $ pro Feinunze wieder erklommen werden könne, müsse jedoch die Investitionsnachfrage erneut zunehmen.

Fehler gefunden?Jetzt melden.