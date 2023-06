Fed-Konjunkturbericht – Aussicht für US-Wirtschaft leicht schlechter Die US-Notenbank sieht eine mildere Konjunktur und einen sich allmählich abschwächenden Arbeitsmarkt. Der Markt rechnet nun für die kommende Fed-Sitzung mit einer Zinspause.

Die US-Wirtschaftstätigkeit hat sich laut der Notenbank Fed zufolge in den vergangenen Wochen kaum verändert. Das Wachstum am Arbeitsmarkt habe sich zuletzt etwas abgeschwächt und der Preisanstieg habe sich verlangsamt, teilte die Fed in seinem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book) mit.

Der Ausblick scheine sich allerdings zu verdunkeln. «Die Erwartungen an das künftige Wachstum verschlechterten sich ein wenig, jedoch gehen die Befragten überwiegend von einer weiteren Ausweitung ihrer Aktivitäten aus», hiess es in dem Bericht. Der Arbeitsmarkt bleibe stark, habe sich jedoch etwas abgekühlt.

Die Erhebung lief bis zum 22. Mai und fusst auf Umfragen und Interviews in zwölf Bezirken. Die US-Wirtschaftsleistung hat im ersten Quartal auf das Jahr hochgerechnet um 1,3% zugelegt. Das Wachstum hat sich damit glatt halbiert: Ende 2022 reichte es noch zu plus 2,6%. Das Fed hat den Leitzins seit Anfang 2022 von nahe null auf 5% erhöht, um der Inflation Paroli zu bieten.

Über das weitere Vorgehen herrscht innerhalb des Fed gemäss dem Protokoll der vergangenen Sitzung sowie Äusserungen der Entscheidungsträger in den vergangenen Wochen Uneinigkeit. Der Markt hingegen rechnet gemessen an den Anleihezinskontrakten für die kommende Sitzung Mitte Juni mit keiner weiteren Erhöhung des Leitzins.

