Die am Betriebsgewinn (Ebit) gemessene Marge ist 2022 auf 2% zusammengeschrumpft. Im laufenden Jahr soll sie sich rund verdoppeln.

Einschätzung von Christian Braun um 8.25 Uhr

2022 war ein weiteres unbefriedigendes Jahr für Autoneum, je nach Anspruchsniveau das vierte oder fünfte in Folge. Dass es seit mindestens drei Jahren wegen unglücklicher äusserer Umstände der ganzen Automobilzulieferindustrie schlecht geht, ist ein schwacher Trost. Die immer wieder neuen Nackenschläge – Covid, Chipmangel, Krieg, Konjunktur, Inflation – zermürben. Autoneum bezeichnet 2022 als das schlimmste der drei Krisenjahre der Branche. Der Umsatz ist seit dem 20. Januar bekannt. Er liegt zwar merklich über Vorjahr, doch immer noch weit unter dem Niveau von 2019. Zudem waren die Volumen trotz einer höheren globalen Automobilproduktion leicht rückläufig; geklemmt hat es im Europageschäft – der Markt ist vor allem mit Modellen mit geringem Autoneum-Anteil gewachsen – und in Asien (wie Europa plus Lockdowns in China). Die schwache Volumenentwicklung hatte Folgen: Zusammen mit anhaltend starken Schwankungen der Produktionsvolumen wegen Engpässen in der Versorgungskette der Autobauer sowie den höheren Inputkosten, die nur verzögert weitergegeben werden können, liess sie die Ebit-Marge auf 2% zusammenschrumpfen. Nach einer zweimaligen Senkung der Prognose liegt das im Rahmen der Erwartungen. Unter dem Strich blieb dementsprechend nicht mehr viel übrig. Auf eine Dividende wird verzichtet – obwohl der freie Cashflow mit 57 Mio. Fr. ein den Umständen entsprechend wiederum ansehnliches Niveau erreicht hat. Er wird aber für den Schuldenabbau gebraucht. Im Berichtsjahr gab es dabei freilich keinen Fortschritt, auch in der Eigenkapitalquote nicht. Dort haben unter anderem direkt erfasste Währungsverluste eine Besserung verhindert.