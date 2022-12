Mit dem fünfzigjährigen Niederländer Eelco Spoelder wird ein intimer Kenner der Automobilzulieferindustrie den CEO-Posten von Autoneum übernehmen.

Einschätzung von Christian Braun um 8.35 Uhr

Autoneum erhält einen neuen CEO. Eelco Spoelder wird den jetzigen Geschäftsführer Matthias Holzammer per 27. März nächsten Jahres ablösen. Holzammer, seit Oktober 2019 CEO, davor viele Jahre beim Winterthurer Automobilzulieferer tätig, darunter als Leiter der Business Group Europe, gibt sein Amt aus familiären Gründen ab. Sein Ausscheiden ist zu bedauern. Er hatte Autoneum in einer schwierigen Situation übernommen, durch schwierige Zeiten gelenkt und das Unternehmen dabei stabilisiert. Holzammer hatte jeweils die richtigen Hebel betätigt und Autoneum auf einen guten Weg gebracht, auch wenn er seine Arbeit nun nicht mehr abschliessen kann. Mit Eelco Spoelder präsentiert der Verwaltungsrat von Autoneum einen Nachfolger mit ebenfalls viel Erfahrung im Automobilzulieferbereich. Er habe in globalen Führungspositionen in der Automobilzulieferindustrie bei Faurecia und zuvor Continental unter Beweis gestellt, dass er operative Kompetenz und strategische Kontinuität auch in einem schwierigen Marktumfeld sicherstellen könne, heisst es in der heutigen Meldung. Verwiesen wird ausserdem auf starke Leistungen in der Umgestaltung von Geschäftsbereichen hin zu rentablem Wachstum. Die Voraussetzungen scheinen zu stimmen. Die Umgewöhnung von Strukturen bei Zuliefererriesen zu denen einer kleinen Autoneum sollte für den fünfzigjährigen Niederländer kein Problem darstellen, zumal Matthias Holzammer bis zum 30. Juni ihm und dem VR-Präsidenten noch als Senior Advisor beratend zur Verfügung stehen wird.