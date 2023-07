Die vergangenen Jahre haben Autoneum viele Probleme gebracht – und entsprechend schlechte Zahlen. Doch Besserung ist in Sicht. In Umsatz und Marge zeigt die Tendenz nach oben. Der Umsatz profitiert dieses und nächstes Jahr vor allem – aber nicht nur – von der Konsolidierung von Borgers Automotive. In der Marge versprechen gewisse Entspannungen im Umfeld Besserung. In den Werten je Aktie herrscht wegen der anstehenden Kapitalerhöhung Unklarheit; die FuW-Schätzung für 2023 und 2024 basiert auf Annahmen dazu.