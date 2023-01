Insgesamt profitierte der Konzern aber von wieder steigenden Produktionsvolumen in der Autoindustrie. Bild: Alessandro della Bella/Keystone

Einschätzung von Christian Braun um 7.55 Uhr

Der Umsatz 2022 von Autoneum bleibt mit 1805 Mio. Fr. hinter der AWP-Konsensschätzung zurück, übertrifft aber die Schätzung von FuW (1828 und 1790 Mio. Fr.). Das heute veröffentlichte Zahlenset spiegelt ein weiteres schwieriges Jahr. Generell gibt es aber auch Ermutigendes: Die zweite Jahreshälfte brachte, wie erhofft, bessere Bedingungen am Automobilmarkt. Die Versorgungslage der Automobilkonzerne scheint sich etwas gebessert zu haben. Nachdem die globale Automobilproduktion im ersten Semester noch leicht gesunken war, zog sie im zweiten spürbar an und erreichte über das ganze Jahr ein Plus von 6,2%, das freilich von niedrigem Niveau aus. Autoneum steigerte sich im Vergleich dazu mehr, organisch 8,5% (in Franken 6,1). Die Mengen blieben allerdings leicht unter Vorjahr, der Umsatzanstieg sei allein höheren Absatzpreisen zur Kompensation der Inputkosteninflation geschuldet, teilt das Unternehmen mit. Das heisst, Autoneum konnte sich den weltweit höheren Automobilausstoss nicht zunutze machen. Konkret blieb das Produktionsvolumen gemäss dem Unternehmen in den Regionen Europa und Asien unter dem des jeweiligen Marktes. Das ist unerfreulich, kann aber mal passieren, zum Beispiel wenn Modelle mit viel Autoneum-Gehalt am Markt unterdurchschnittlich laufen oder, wie 2021 in Nordamerika, von der Halbleiterknappheit besonders betroffen sind. Im Fall Asien spielte im vergangenen Jahr dagegen Covid die entscheidende Rolle: Die Werke von Autoneum liegen in Gegenden, die von den Lockdowns besonders betroffen waren. Im wichtigen Markt Europa bleiben aber offene Fragen. Das volumenmässig unbefriedigende Abschneiden dort und in Asien wird auch nachteilige Auswirkungen auf das Ergebnis haben: Die Ebit-Marge 2022 werde am unteren Rand der Mitte Juni auf 2 bis 3% gesenkten Guidance liegen, informiert Autoneum. Auch das ist fraglos eine Enttäuschung.