Mit dem Abschluss der Transaktion rechnet Autoneum für April. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Ersteinschätzung von Christian Braun um 8.40 Uhr

Der Automobilzulieferer Autoneum wagt sich an eine Akquisition. Das ist etwas Neues, besonders in der fraglichen Grössenordnung. 610 Mio. € soll das Automotive-Geschäft der deutschen Borgers-Gruppe im Jahr 2021 umgesetzt haben – ein gutes Drittel des Verkaufserlöses von Autoneum selbst. Der ausgehandelte Unternehmenswert beträgt 117 Mio. €. Das ist fraglos günstig. Allerdings wird Borgers Automotive aus Insolvenz übernommen. Diese scheint jedoch die ganze Gruppe zu betreffen; die übernommenen Aktivitäten selbst scheinen profitabel zu sein – Autoneum spricht in der Mitteilung davon, dass die Akquisition von Beginn weg einen positiven Ergebnisbeitrag pro Aktie hervorbringen werde. Finanziert werden soll die Übernahme letztlich durch eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund 100 Mio. Fr. Positiv daran: Die Grossaktionäre Michael Pieper und Peter Spuhler haben ihre Teilnahme im Umfang ihrer jeweiligen Beteiligung zugesagt. Angesichts der nach wie vor angespannten Finanzlage von Autoneum und der Erwartung von Integrationskosten sowie anderen vorübergehenden Belastungen wirkt das eher knapp bemessen. Andererseits ist wegen des niedrigen Aktienkurses von Autoneum auch verständlich, dass der Marktführer im Bereich von Lärm- und Hitzeschutzlösungen nicht allzu üppig Kapital aufnehmen und die Gewinnverwässerung eindämmen will. Das Produkt- und Kundenspektrum von Borgers Automotive sei «weitgehend komplementär» zu dem von Autoneum. Borgers stellt textile Schallisolierungen, Dämmungen und Verkleidungen für Automobile und Lastwagen her. Die Produktlinien Radlaufschalen, Kofferraumauskleidungen und das Lkw-Geschäft ergänzten das Angebot von Autoneum «in optimaler Weise», heisst es weiter. Das mag sein. Doch um Kofferraumauskleidungen und Lastwagengeschäft hat sich das Unternehmen bislang nicht gerade gerissen. Alles in allem fällt die erste Einschätzung deshalb neutral aus.