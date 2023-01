Analyse der Borgers-Übernahme – Autoneum wagt eine Grossübernahme Ausser Chancen bringt die Akquisition von Borgers Automotive auch Unwägbarkeiten – und eine Kapitalerhöhung. Christian Braun

Autoneum produziert nach wie vor auch in der Schweiz – im Werk Sevelen im Sankt Galler Rheintal. Bild: Iris C. Ritter

Autoneum beginnt das neue Jahr mit einem Paukenschlag: Der bislang auf organisches Wachstum bedachte Automobilzulieferer akquiriert. Das überrascht an sich schon, doch rührt er gleich auch mit der grossen Kelle an. Das fragliche Automotive-Geschäft des privaten deutschen Unternehmens Borgers hatte 2021 rund 610 Mio. € umgesetzt, ein gutes Drittel der 1,7 Mrd. Fr., die der Marktführer für Lärm- und Hitzeschutzteile gemeldet hatte.

Der am Montagmorgen bekanntgemachten Vereinbarung liegt ein Unternehmenswert von 110 Mio. € zugrunde. Der Abschluss der Transaktion wird für April erwartet. Gemäss dem Ende März ausscheidenden CEO Matthias Holzammer basiert die Übernahme auf einer schlüssigen und überzeugenden industriellen Logik. «Die Technologien und die Produktportfolios der beiden Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise», lässt er sich in der Mitteilung zitieren.

ZKB-Analyst Walter Bamert teilt diese Einschätzung: «Das Geschäft von Borgers passt gut zu Autoneum, und es dürften sich daher Synergien erzielen lassen.» Zudem sehe die Akquisition finanziell interessant aus. Zuspruch gab es auch an der Börse: Am Montagmittag notierten die Aktien gut 2% fester.

Keine ungeteilte Freude

Ungeteilte Freude bereitet die Übernahme trotzdem nicht. Zum einen muss sie wegen der angespannten Finanzlage über eine Kapitalerhöhung finanziert werden. Rund 100 Mio. Fr. will das Unternehmen mit 510 Mio. Fr. Börsenwert aufnehmen.

Doch auch so dürfte sich das Wiedererstarken der Bilanz tendenziell verlangsamen, zumal auch Integrations- und Restrukturierungskosten anfallen werden. Immerhin haben die beiden Grossaktionäre, Artemis Beteiligungen I von Michael Pieper und PCS Holding von Peter Spuhler, ihre Teilnahme der jeweiligen Beteiligung entsprechend zugesichert (22,5 und 16,2% per Ende 2021).

Etwas skeptisch stimmt des Weiteren der Umstand, dass die Aktivitäten aus Insolvenz übernommen werden. Auf Anfrage heisst es allerdings, nur die deutschen Gesellschaften seien davon betroffen. Zudem wird betont, die Transaktion werde von Beginn an einen positiven Ergebnisbeitrag je Aktie generieren. Eine Voraussetzung der Übernahme sei gewesen, mit den Kunden weltweit neue Preisstellungen und Lieferbedingungen zu vereinbaren.

Die Aktivitäten der beiden Unternehmen ergänzen sich gut. Wie Autoneum setzt auch Borgers Automotive auf leichtgewichtige Komponenten mit hohem Recycling- und Textilanteil. Das Produkt- und das Kundenspektrum seien weitgehend komplementär zu dem von Autoneum. Produktseitig geht es schwergewichtig um Radlaufschalen, Kofferraumauskleidungen und um das Geschäft mit Lastwagenbauern.

Fragen zum Portfolio

Das wirft ebenfalls Fragen auf. Um die Belieferung von Lastwagen hat sich Autoneum bislang nicht gerade gerissen. Seit sie 2011 eigenständig geworden war, hat der Umsatzanteil der Lkw-Kunden beständig abgenommen, von anfänglich 10 auf noch 2% im Jahr 2020 (letzte publizierte Zahl).

Weil das weltweite Lastwagenvolumen im Vergleich zum Automobilvolumen winzig ist, sind die einzelnen Serien entsprechend klein und müssen die Anlagen entsprechend häufig umgerüstet werden. Letztlich geht es aber um den erzielbaren Preis. Wenn er das abdeckt, muss Lkw-Geschäft kein Nachteil sein. Zudem hat Borgers darin viel mehr Marktanteil. Davon verspricht sich Autoneum Vorteile.

Für die Produktlinie Kofferraumauskleidung gilt Ähnliches. Auch sie hat Autoneum über die Jahre stark zurückgefahren. Mit Borgers könne Autoneum jedoch rasch und mit guten Perspektiven ein bedeutender Player auf diesem Gebiet werden, heisst es auf Anfrage. Zudem gewinnt das fragliche Geschäft durch die Elektromobilität an Bedeutung: Die E-Motoren vieler E-Fahrzeuge befinden sich im Heck – der Lärmschutz dort wird also wichtiger.

Alles in allem fällt die Einschätzung der Übernahme neutral aus. Sie bietet Chancen, ganz klar, doch bestehen auch etliche Unwägbarkeiten. Ein Schelm, wer dabei denkt, dass es auch darum gegangen sein könnte, eine Einverleibung Borgers’ durch einen Konkurrenten zu verhindern. Neutral bleibt auch die Beurteilung der Aktien. FuW hält sie zwar für unterbewertet, zweifelt aber daran, dass Borgers den Knoten auf kürzere Sicht zu lösen vermag.

Christian Braun ist promovierter Ökonom und langjähriger Mitarbeiter von «Finanz und Wirtschaft». Im Ressort Unternehmen deckt er diverse Gesellschaften und Branchen des Industriesektors ab. Zudem betreut er das FuW-Value-Portfolio. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.