CS-Generalversammlung – Credit-Suisse-Aktionäre wählen Präsident Lehmann wieder Bei der CS-Generalversammlung nehmen Präsident Lehmann und CEO Körner Stellung zum Scheitern der Grossbank und zur geplanten Übernahme durch UBS. Alle nominierten Verwaltungsräte wurden wiedergewählt.

1 / 8 Axel P. Lehmann an der Generalversammlung von Credit Suisse am 4. April 2023. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Mit einer Entschuldigung des Verwaltungsratspräsidenten hat am Dienstag die letzte Generalversammlung der in Schieflage geratenen Credit Suisse begonnen. «Wir wollten das Steuer mit aller Kraft zum Guten wenden», beteuerte Axel Lehmann vor den Aktionären in Zürich. «Dass die Zeit dafür nicht da war, und dass nach dieser fatalen Woche im März unsere Pläne durchkreuzt wurden, das schmerzt mich und tut mir aufrichtig leid. Dass wir den über Jahre hinweg angestauten Vertrauensverlust nicht mehr aufhalten konnten, dass wir Sie alle enttäuscht haben, dafür bitte ich um Entschuldigung.»

Die Regierung hatte Mitte März eine Not-Übernahme der Credit Suisse durch UBS orchestriert, nachdem ein Bankensturm das 167-jährige Institut an den Rand der Zahlungsunfähigkeit gebracht hatte. «Ich glaubte bis zum Beginn der fatalen Woche an einen erfolgreichen Turnaround», erklärte Lehmann weiter. Doch Zinsanstiege, Inflation und der Vertrauensverlust hätten zusammen mit den Problemen amerikanischen Banken einen Flächenbrand ausgelöst. «Die Bank war nicht mehr zu retten.» Es war das erste Mal, dass Präsident Lehmann und Konzernchef Ulrich Körner seit der Übernahme öffentlich zu den Aktionären sprachen.

Dass es mit der traditionsreichen Bank überhaupt so weit kommen konnte, geht auf lange Reihe von Skandalen und Fehlschlägen zurück, die die Credit Suisse zum Sorgenkind Nummer eins der europäischen Banken machten. Alleine im letzten Geschäftsjahr fuhr die Bank einen Verlust von 7,3 Mrd. Fr. ein. Der Schweizer Stimmrechtsberater Ethos erklärte, es habe nicht verhindert werden können, «dass ein Flaggschiff der Schweizer Wirtschaft aufgrund der Gier und Inkompetenz seiner Manager verschwindet.» Die Aktionäre hätten enorm viel Geld verloren und Tausende von Arbeitsplätzen stünden auf dem Spiel.

Die Generalversammlung 2023 markiert das schmachvolle Ende der Bank, die vom Unternehmer Alfred Escher gegründet wurde, um den Aufbau des Schweizer Eisenbahnnetzes und den Tunnel durch den Gotthard zu finanzieren. Vor der Veranstaltungshalle versammelten sich Demonstranten, die ein gekentertes Boot aufstellten, um den Untergang der Bank darzustellen. Fünf langjährige Verwaltungsratsmitglieder, deren Wiederwahl der einflussreiche norwegische Staatsfonds abgelehnt hatten, zogen sich kurzfristig zurück.

Körner erklärte, die Ankündigung der Übernahme durch die UBS für drei Milliarden Franken habe sofort Stabilität geschaffen und erlaube nun einen geordneten Übergang. Er werde «alles daran setzen, dass dieser Zusammenschluss abgeschlossen und das grossartige Potenzial der beiden Banken voll und ganz umgesetzt wird.» Bei der Ankündigung des Deals hatte die UBS einen Abschluss des Deals innerhalb einiger Wochen oder weniger Monate in Aussicht gestellt.

CS-Aktionäre bestätigen Verwaltungsrat nur knapp

Die CS-Aktionärinnen und Aktionäre haben CS-Präsident Axel Lehmann und die weiteren sechs für eine Wiederwahl kandidierenden Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte wiedergewählt. Allerdings lagen die Ja-Stimmen für die einzelnen Mitglieder nur gerade zwischen 50 und knapp 56%.



Der mit einem Stimmenmehr von 55,7% wiedergewählte Lehmann bedankte sich bei den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen. Der CS-Verwaltungsrat werde nun bis zum Zusammenschluss mit der UBS weiterhin den ordentlichen Geschäftsgang sichern und dabei den ordnungsgemässen Geschäftsverlauf sicherstellen, sagte er.

Zuvor hatten sich VR-Präsident Lehmann wie auch CEO Ulrich Körner in zahlreichen Voten die Wut und Enttäuschung der Aktionäre über das unrühmliche Ende der traditionsreichen Bank anhören müssen. Im Vorfeld hatten sich diverse Aktionärsgruppen wie etwa der einflussreiche US-Stimmrechtsberater Glass Lewis oder der norwegische Staatsfonds gegen eine Wiederwahl von Lehmann sowie einer Reihe weiterer Verwaltungsräte ausgesprochen.



Mehrere Verwaltungsräte stellten sich nicht mehr zur Wiederwahl, wie erst zu Beginn der Generalversammlung bekanntgegeben wurde. Es handelte sich um Shan Li, Seraina Macia, Blythe Masters, Richard Meddings und Ana Paula Pessoa. Damit traten fünf von 12 Verwaltungsräten nicht mehr an. Mit den nun wiedergewählten Mitgliedern besteht der Verwaltungsrat nun noch aus sieben Mitgliedern, was gemäss der Statuten der Credit Suisse die Mindestzahl ist.

Statutenänderungen zu Kapitalthemen gescheitert

Zwei Anträge zu Statutenänderungen der Credit Suisse sind an der Generalversammlung vom Dienstag nicht durchgekommen. Zwar fanden die Traktanden in Abstimmungen eine Mehrheit, sie verfehlten allerdings die für solche Änderungen bei Kapitalthemen notwendige Zweidrittelsmehrheit.

Die Änderungen waren wegen dem Anfang Jahr in Kraft getretenen neuen Aktienrecht notwendig geworden. Die Statutenänderungen zum Zweck der Gesellschaft wie auch zum Kapitalband wurden zwar mit knappen Mehrheiten von 59,0 respektive 57,5% gutgeheissen. Allerdings seien sie wegen dem verfehlten Zweidrittel-Quorum damit nicht durchgekommen, stellte die Stimmenzählerin fest.

Nicht nötig war dagegen das Zweidrittel-Quorum für die Statutenänderungen zu den Themen Generalversammlung sowie zu Änderungen bezüglich Verwaltungsrat, Vergütung und weiteren Themen. Zwei entsprechende Traktanden wurden je mit rund 52% Ja-Stimmen angenommen.

Die Credit Suisse nehme das Abstimmungsergebnis «zur Kenntnis», sagte Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann im Anschluss an die Abstimmungen lediglich. Die schwer angeschlagene Grossbank wird in den kommenden Monaten von der UBS übernommen.

Aktionäre genehmigen Jahresrechnung und Bonusbericht nur knapp

Die stark defizitäre Jahresrechnung 2022 sowie der Lagebericht wurden immerhin von 61,4% der Aktionärinnen und Aktionäre genehmigt. Sehr knapp wurde es beim Vergütungsbericht für das vergangene Jahr - gerade mal 50,06% der vertretenen Aktionärsstimmen drückten bei der elektronischen Abstimmung auf den Ja-Knopf. Allerdings handelte es sich dabei lediglich um eine konsultative Abstimmung.

Zuvor hatten zahlreiche Aktionäre in ihren Voten ihrer Wut und Enttäuschung über das Ende der traditionsreichen Grossbank Luft verschafft. Immer wieder wurde auch die Millionen-Vergütungen für das Top-Management in den vergangenen Jahren thematisiert. Noch ausstehend waren am Mittag unter anderem die Abstimmungen zur Wiederwahl der Verwaltungsrätinnen und Verwaltungsräte sowie zu den Entschädigungen für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung für das kommende Jahr.

Die Credit Suisse hatte für das Geschäftsjahr 2022 aufgrund stark schrumpfender Erträge und tiefgreifenden Restrukturierungen einen Verlust von 7,3 Mrd. Fr. verbucht. Im Gesamtjahr waren zudem Kundenvermögen im Umfang von 123 Mrd. Fr. abgeflossen. Bereits 2021 hatte die zweitgrösste Schweizer Bank nach den Debakeln um den Zusammenbruch des Hedgefonds Archegos und die Liquidierung der Greensill-Fonds einen Jahresverlust von 1,6 Mrd. Fr. geschrieben.

Die traditionsreiche Grossbank muss sich aufgrund ihrer massiven Probleme von der Schweizer Konkurrentin UBS übernehmen lassen. Die Transaktion war am 19. März vom Bundesrat sowie der Schweizerischen Nationalbank und der Finanzmarktaufsicht Finma verfügt worden, nachdem sich die Situation der CS zuvor noch einmal massiv verschlechtert hatte.

Die Aktionäre beider Grossbanken haben keine Mitsprache. Zum Kaufpreis, der in UBS-Aktien ausbezahlt wird, erleiden die CS-Aktionäre auf ihren Anteilen alleine im laufenden Jahr einen Verlust von rund 70%.

Antrag auf Sonderprüfung abgelehnt – Mehrheit enthält sich

An der Generalversammlung der Credit Suisse haben die Aktionäre den Antrag eines Aktionärs auf eine Sonderprüfung im Zusammenhang mit der Übernahme durch die UBS abgelehnt. 46,8% der Anwesenden stimmten mit Nein, die Ja-Stimmen beliefen sich lediglich auf 3,6%.

Die Mehrheit der Aktionäre enthielten sich der Stimmen: 50,3% der Aktionäre legten leer ein.

Der Aktionär hatte in einer Wortmeldung am Dienstag zahlreiche Fragen zu den verschiedenen Beschlüssen im Zusammenhang mit der Übernahme der CS durch die UBS gestellt. Er wollte insbesondere wissen, wer auf wen zuerst zugekommen sei, und wie sich die Abflüsse von Kundengeldern genau am 1. Dezember und in den letzten Tagen vor der Fusionsankündigung mit der UBS entwickelt hätten.

Auch wollte der Aktionär Antworten darauf, wie der Kaufpreis genau zustande gekommen sei. Die UBS zahlt den CS-Aktionären eine UBS-Aktie für 22,48 CS-Aktien, was zum Zeitpunkt der Fusionsvereinbarung einem Kaufpreis von 3 Mrd. Fr. entsprach. Für die Klärung solcher Fragen brauche es einen Sonderprüfer, forderte er.

CS-Präsident Axel Lehmann sagte daraufhin, er könne das erste Quartal nicht kommentieren. Er verwies auf die noch anstehende Ergebnispräsentation am 27. April. Auch könne er die Massnahmen der Behörden und der Politik nicht weiter im Einzelnen kommentieren, sagte er am Dienstag an der Generalversammlung.

Den Fragenkatalog des Aktionärs werde die CS schriftlich beantworten. Dazu bedürfe es weiterer Abklärungen. Deshalb könne die Beantwortung nicht an der heutigen GV erfolgen, sagte Lehmann.

Konzernleitungsvergütung für verbleibende Wochen abgelehnt

Die CS-Aktionäre haben den Fixlohn für die Konzernleitung in den kommenden Wochen bis zur Übernahme der CS durch die UBS abgelehnt. Lediglich 48,43% der Anwesenden den stimmten mit ja, 48,21% stimmten nein und 3,36% enthielten sich.



Für die Mitglieder der Konzernleitung hatte der Verwaltungsrat einen maximalen Betrag von 34 Mio. Fr. für den fixen Teil der Vergütung für den Zeitraum von der Generalversammlung am Dienstag bis zur ordentlichen Generalversammlung 2024 beantragt. Bereits heute ist klar, dass diese im kommenden Jahr nicht mehr stattfinden wird.



CS-Präsident Axel Lehmann hatte vor der Abstimmung betont, dass es dabei ja lediglich um die Vergütung in den nächsten Wochen gehe, bis die Bank von der UBS übernommen werde. Die letztendlich ausbezahlte Summe wäre also viel kleiner als die beantragten 34 Mio. Fr. gewesen. Jetzt müsse das Aufsichtsgremium die nächsten Schritte prüfen, sagte er nach der Niederlage.



Derweil genehmigten die CS-Aktionäre die Vergütung für den Verwaltungsrat, allerdings war auch diese Entscheidung sehr knapp. Lediglich 50,42% nahmen den Antrag über einen Höchstbetrag von 13 Mio. Fr. für die Mitglieder des Aufsichtsgremiums für den Zeitraum bis zur Generalversammlung 2024.



49,12% stimmten allerdings Nein, und 0,46% enthielten sich.



Die Aktionäre stimmten auch der Wahl der Revisionsstelle und der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin zu.

AWP/REUTERS

