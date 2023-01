Xlife-Sciences-Portfoliogesellschaft – Axenoll erhält Patent von der EU Für ein Verfahren zur Erzeugung von biologischem Gewebe hat Axenoll Life Sciences ein Patent von der EU erhalten.

Neben Axenoll hält Xlife Sciences mit Laxxon Medical ein zweites 3-D-Druck-Unternehmen im Portfolio. Bild: Ted Horowitz/Getty Images

Die Portfoliogesellschaft Axenoll von Xlife Sciences hat ein Patent von der EU erhalten. Zusätzliche Anmeldungen bei weiteren relevanten Patentämtern seien eingereicht.

So habe die Axenoll Life Sciences AG vom Europäischen Parlament ein Patent für ein Verfahren zur Erzeugung von biologischem Gewebe erhalten, führt Xlife Sciences am Freitag in einer Mitteilung aus. Das Gewebe komme insbesondere für medizinische Behandlungen und für pharmakologische Untersuchungen unter Verwendung lebender Zellen zum Einsatz.

Axenoll sei auf 3D-Druckverfahren spezialisiert - darunter auch das Drucken von Biopolymeren und lebenden Zellen. Neben Axenoll hält Xlife Sciences mit Laxxon Medical ein zweites 3D-Druck-Unternehmen im aktuellen Portfolio.

AWP

