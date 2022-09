Objektiv – Azzurro Italien steht vor Parlamentswahlen. Das sorgt auch im Ausland für eine gewisse Unruhe. Manfred Rösch

Bild: Tino Romano/EPA via Keystone

Der Nachthimmel blaut über Turin, die Mole Antonelliana ist in den Farben der Trikolore angestrahlt: Italienischer geht’s nicht. Nationalteams heissen «Squadra Azzurra» – die Leibchen sind stets piemontesisch blau gehalten. Das einstige Königreich Piemont-Sardinien war führend in der Einigung des Landes, die 1861 in der Ausrufung des Königreichs Italien unter Vittorio Emanuele di Savoia ihren Abschluss fand. Freilich – Einigkeit war nie Italiens Stärke. Die Republik (ab 1946) zählt bislang dreissig Ministerpräsidenten, manche führten mehrere Kabinette: Die Politik in Rom ist kurzatmig und zänkisch. Am 25. September wird das Parlament neu bestellt. Gut möglich, dass Italien danach erstmals eine Regierungschefin erhält: Giorgia Meloni (45), Spitzenkandidatin der rechtsnationalen Fratelli d’Italia. Die Brüder dürften mit rund 25% der Stimmen die stärkste Kraft im Palazzo Montecitorio werden, die Schwester wird wohl eine Mitte-rechts-Koalition bilden. Das sorgt in der EU und den USA für Unruhe: Die EU-Skepsis der Partei ist bekannt, nun wird sie der Nähe zu Putins Portemonnaie verdächtigt. Doch, wenn überhaupt: Sehr lange wird Meloni kaum regieren. Jedenfalls nicht über zwanzig Jahre, wie weiland der Rekordhalter «Duce».

