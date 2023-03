Peptidherstellung – Bachem meldet weiteren Grossauftrag Der Pharmazulieferer ergattert einen Auftrag mit einem Volumen von mehr als 0,5 Mrd. Fr. für den Zeitraum von 2027 bis 2031.

Der Auftraggeber bleibt ungenannt. Bild: ZVG/Bachem

Bachem hat erneut einen Grossauftrag für die Herstellung von Peptiden an Land gezogen. Das Auftragsvolumen beträgt mehr als eine halbe Milliarde Franken über den Fünfjahreszeitraum von 2027 bis 2031.



Der Auftrag habe ein «erhebliches» Aufwärtspotential, betonte die Gruppe am Freitag in einem Communiqué. Die Herstellung der Peptide, nach Abschluss eines gemeinsamen Entwicklungsprojekts, werde vor allem in einer neuen Grossproduktionsanlage erfolgen, die sich derzeit in Bubendorf im Bau befinde.



Um wen es sich bei den Auftraggebern handelt, teilte Bachem nicht mit. Die Unternehmen hätten sich darauf geeinigt, keine weiteren Details zu veröffentlichen und das Kundengeheimnis zu wahren.

AWP

