Kapitalerhöhung – Bachem nimmt 108,1 Mio. Fr. auf Der Pharmaauftragsfertiger beschafft sich mit der Ausgabe neuer Aktien frisches Kapital, mit dem seine Wachstumspläne finanziert werden sollen.

Die Kotierung und die Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der Schweizer Börse SIX sind für 13. März geplant. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Bachem hat mit der am Vorabend angekündigten Kapitalerhöhung mittels beschleunigtem Bookbuilding-Verfahren 108,1 Mio. Fr. aufgenommen. Die neuen Aktien werden nun voraussichtlich am 13. März 2023 an der SIX kotiert, wie Bachem am Freitag mitteilte.

Ausgegeben wurden laut der Mitteilung 1,25 Mio. neue Aktien mit Nennwert von 0.01 Fr. zu einem Platzierungspreis von 86.50 Fr. das Stück. Das Aktienkapital von Bachem wird damit auf 750'000 Franken von 737'500 Fr. erhöht, wie es heisst.

Die Kotierung und Zulassung der neuen Aktien zum Handel an der Schweizer Börse SIX ist wie bereits vorab mitgeteilt am 13. März geplant, die Lieferung der Neuen Aktien gegen Bezahlung des Platzierungspreises wird am 14. März erwartet.

Den Angaben zufolge ist Bachem-Gründer und Ehrenpräsident Peter Grogg und die von ihm kontrollierte Holding Firma weiterhin Mehrheitseigner. Er habe einer Verkaufssperrfrist seiner Aktien von 90 Tagen zugestimmt. Bachem selbst habe sich ebenfalls zu einer Verkaufssperrfrist von 90 Tagen nach Kotierung der Neuen Aktien verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Das Unternehmen hatte die Kapitalerhöhung am Donnerstagabend angekündigt. Die frischen Mittel aus der Platzierung sollen in die Wachstumspläne von Bachem fliessen. So sollen mit dem frischen Geld die Kapazitäten an verschieden Standorten ausgeweitet werden, ein Teil fliesst auch in den geplanten Produktionsstandort Sisslerfeld/Eiken, der Ende des Jahrzehnts den Betrieb aufnehmen soll.

Insgesamt plant Bachem Investitionen von 550 Mio. Fr. am Hauptsitz in Bubendorf und 750 Mio. in Sisslerfeld/Eiken. Erst letzten Freitag hatte Bachem einen neuen Grossauftrag über eine halbe Mrd. Fr. für den Zeitraum von 2027 bis 2031 vermeldet.

AWP/Christian Terzic

Fehler gefunden?Jetzt melden.