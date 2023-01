Wechsel im Management – Baloise-Chef Gert De Winter geht Laut dem Versicherer tritt De Winter aus persönlichen Gründen zurück. Zum Nachfolger wurde Michael Müller bestimmt.

Gert De Winter verlässt Baloise nach rund achtzehn Jahren. Bild: Christian Beutler/Keystone

Baloise-Chef Gert De Winter hat seinen Rücktritt angekündigt. Auf ihn wird zum 1. Juli Michael Müller folgen, der bisher das Schweizgeschäft leitete.

De Winter tritt aus persönlichen Gründen von der Leitung zurück, wie der Versicherer am Mittwoch mitteilte. Aufgrund persönlicher Ereignisse in den letzten 12 Monaten sei jetzt der richtige Zeitpunkt, um neue Prioritäten im Leben zu setzten, begründete De Winter seine Entscheidung. Er hatte bekanntlich gerade eine Krebserkrankung überstanden.

Sein Nachfolger Michael Müller arbeitet bereits seit 1997 bei der Baloise. Der studierte Volkswirt übernahm dabei diverse Finanzfunktionen in der Gruppe und dem Konzernbereich Schweiz. Seit 2011 leitet der das Geschäft in der Schweiz als CEO. Zudem ist er Vizepräsident des Schweizerischen Versicherungsverbands (SVV) und im Vorstand des Schweizerischen Arbeitgeberverbands. In einem Auswahlprozess habe er sich gegenüber internen und externen Kandidatinnen und Kandidaten durchgesetzt, heisst es weiter.

AWP

