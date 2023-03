Umstrukturierung im Management – Baloise: neue CEO in Luxemburg Der Versicherer ernennt Christine Theodorovics zur Länderchefin in Luxemburg. Sie wird den Posten im Juni übernehmen.

Ihr Vorgänger, Romain Braas, wird Ende September in Pension gehen und bis dahin in der Geschäftsleitung verbleiben. Bild: Christian Beutler/KEYSTONE

Christine Theodorovics wird neue CEO des Versicherers Baloise in Luxemburg. Die schweiz-österreichische Doppelbürgerin wird per Anfang Juni 2023 zum Unternehmen stossen.

Ihr Vorgänger, Romain Braas, wird Ende September in Pension gehen und bis dahin in der Geschäftsleitung verbleiben, wie die Baloise am Donnerstag mitteilte.

Theodorovics soll zudem gemäss dem Vorschlag des Verwaltungsrats die Funktionen als genehmigte Geschäftsführerin und Verwaltungsrätin der Baloise Assurances und der Baloise Vie Luxembourg übernehmen.

Sie war unter anderem bei der Credit Suisse, bei Swiss Life oder bei Zurich Insurance in Führungspositionen tätig. Zuletzt arbeitete Theodorovics für die französische AXA Group.

AWP

