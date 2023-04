Wechsel im Management – Baloise Schweiz ernennt neuen CEO Clemens Markstein ersetzt ab Juli beim Schweizer Konzernbereich des Versicherers Michael Müller, der wiederum den Posten als CEO der Baloise-Gruppe übernimmt.

Clemens Markstein hat unter anderem bei Allianz in Deutschland und in der Schweiz gearbeitet, bevor er 2009 zu Baloise wechselte. Bild: ZVG/Dominik Pluess/Baloise

Baloise Schweiz erhält einen neuen Chef. Der Verwaltungsrat hat per 1. Juli Clemens Markstein zum neuen CEO von Baloise in der Schweiz und zum Konzernleitungsmitglied der Baloise Gruppe ernannt.

Der 52-jährige Markstein folge auf Michael Müller, der wiederum Gert De Winter als CEO der Baloise Gruppe ablöse, teilte der Versicherer am Freitag mit. Der deutsche Markstein ist Wirtschaftsingenieur und stiess 2009 als Leiter Produktmanagement Unternehmenskunden zur Geschäftsleitung des Konzernbereichs Schweiz. Seit Mai 2017 ist er Leiter Operations & IT.

Seine Karriere habe er als Berater bei der Boston Consulting Group in Stuttgart gestartet. Er arbeitete unter anderem bei der Allianz in Deutschland und in der Schweiz, bevor er zu Baloise wechselte. Zudem ist er im Verwaltungsrat des International Network of Insurance (INI) und der Prevo-System AG.

AWP

