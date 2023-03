Inflation steigt wieder – Bank of England: Inflation wirft Zinserwartung durcheinander Die überraschend gestiegene Inflation – zum Zeitpunkt einer globalen Bankenverwerfung – pulverisiert für die britische Notenbank die Gewissheiten. Marc Forster

Der geldpolitische Kurs in Grossbritannien unterliegt plötzlich wieder weniger klaren Prognosen. Bild: Sang Tan/AP Photo/Keystone

Die Währungshüter in London wähnten sich in fast so etwas wie Sicherheit. Die nachlassende Teuerung im Vereinigten Königreich sollte am Donnerstag eine Zinserhöhung um noch 25 Basispunkte auf 4,25% nötig machen, dann wäre Pause. So sah das Szenario bis Mittwochmorgen aus.