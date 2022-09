Gegen den Trend – Bank of Japan bleibt bei niedrigen Zinsen Die Bank von Japan widersteht dem Druck der Finanzmärkte und hält an ihrer Geldpolitik fest.

Der Hauptsitz der Bank of Japan in Tokio. Bild: Toru Hanai/Bloomberg

Die japanische Zentralbank Bank of Japan hat ihre niedrigen Zinssätze am Donnerstag beibehalten. Die Bank of Japan blieb bei ihrem Zinssatz von -0,1% für kurzfristige Kredite und 0% für 10-jährige Staatsanleihen. «Die japanische Zentralbank geht davon aus, dass die kurz- und langfristigen Leitzinsen auf ihrem derzeitigen oder niedrigeren Niveau bleiben werden», teilte die Zentralbank mit.

Kurz zuvor hatte die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins zum dritten Mal in Folge um einen Dreiviertel-Prozentpunkt erhöht und weitere Erhöhungen angekündigt.

REUTERS

Fehler gefunden?Jetzt melden.