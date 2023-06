Zinsentscheid Grossbritannien – Bank of England hebt Leitzins um einen halben Punkt an Die britische Notenbank treibt im Kampf gegen die Inflation den Leitzins auf 5%.

Die britische Notenbank forciert ihr Tempo bei der Bekämpfung der Inflation mit einer überraschend kräftigen Zinserhöhung. Der Leitzins stieg am Donnerstag um einen halben Punkt auf 5,0% – das höchste Niveau seit 2008. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einen viertel Punkt gerechnet. Es war bereits der 13. Schritt nach oben in Folge. Die Währungshüter halten sich zugleich für eine Fortsetzung des geldpolitischen Eilmarschs bereit.

Die Bank von England (BoE) versucht seit gut anderthalb Jahren, die alarmierend hohe Teuerung auf der Insel einzudämmen. Mit mässigem Erfolg: Die Inflationsrate verharrte zuletzt überraschend bei 8,7%, der höchste Wert unter den grossen westlichen Industrieländern. BoE-Chef Andrew Bailey machte deutlich, dass der Preisdruck noch zu hoch sei. Die geldpolitische Entscheidung sei mit Weitsicht getroffen worden: «Wenn wir die Zinsen jetzt nicht erhöhen, könnte es später noch schlimmer kommen», warnte er nach der Sitzung des geldpolitischen Ausschusses (MPC), in der erneut die Mitglieder Silvana Tenreyro und Swati Dhingra gegen eine Erhöhung votiert hatten.

Gary Smith vom Vermögensverwalter Evelyn Partners in London sprach mit Blick auf die kraftvolle Zinserhöhung von einer «grossen Bazooka». Wegen der hartnäckigen Inflation werde die Notenbank weiter Gewehr bei Fuss stehen, so viele Experten: «Ein Zinsschritt auf der nächsten Sitzung ist damit in Reichweite», sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Helaba-Ökonom Ulrich Wortberg verweist auf das Statement der Notenbank, das ebenfalls in diese Richtung weise: «Laut MPC würden die jüngsten Daten auf einen anhaltenden Inflationsprozess hinweisen. Sollte der Inflationsdruck anhaltend hoch bleiben, sei eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich.»

Regierung gibt Rückendeckung

Die Regierung übte den Schulterschluss mit der Notenbank: Ein Sprecher von Premierminister Rishi Sunak betonte, die BoE könne weiter mit der Unterstützung der Regierung rechnen. Es könne kein hohes Wachstum bei gleichzeitig hoher Inflation geben. Auch Finanzminister Jeremy Hunt stiess ins gleiche Horn: Die hartnäckige Bekämpfung der Inflation müsse unmittelbare Priorität haben. Die anhaltend hohen Lebenshaltungskosten, die an der Kaufkraft der Bürger nagen, sind eine soziale Bürde für das EU-Aussteigerland. Es kehrte am 23. Juni 2016 der EU im Brexit-Referendum den Rücken. Anfang 2020 wurde der Austritt dann vollzogen. Die hohe Inflation ist auch ein Problem für den konservativen Regierungschef Sunak. Er hat versprochen, die Teuerungsrate im Jahresverlauf zu halbieren. Im kommenden Jahr stehen in Grossbritannien Wahlen an.

Notenbank-Chef Bailey warnte jüngst, dass es voraussichtlich viel länger als erwartet dauern werde, die Inflation unter Kontrolle zu bringen. Die sogenannte Kerninflationsrate – bei der die schwankenden Energie-, Lebensmittel- und Tabakpreise ausgeklammert werden – stieg im Mai sogar: Sie kletterte auf 7,1%, nachdem sie im April auf 6,8% gesunken war.

Nach Ansicht von Ökonom Dirk Chlench von der LBBW dürfte das Ende der Fahnenstange bei den Zinserhöhungen noch nicht erreicht sein: «Viele Kapitalmarktteilnehmer gehen davon aus, dass die BoE ihren Erhöhungskurs erst bei einem Leitzins von 6% beenden wird. Diese Spekulationen erscheinen uns indes etwas überzogen», fügte er hinzu.

Ökonomenstimmen zum BoE-Zinsentscheid

Dirk Chlench, LBBW: «Nach dem überraschenden Anstieg der Kerninflationsrate von 8,4% im April auf 8,6% im Mai lag ein grosser Zinsschritt in der Luft. Die Bank of England ist hinter die Kurve gefallen und rennt nun notgedrungen mit kräftigen Leitzinserhöhungen der Inflation hinterher. Dementsprechend dürfte das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein. Die Währungshüter haben in ihrer Presseerklärung die Tür für weitere Leitzinserhöhungen offen gelassen. Viele Kapitalmarktteilnehmer gehen davon aus, dass sie ihren Erhöhungskurs erst bei einem Leitzins von sechs Prozent beenden werden. Diese Spekulationen erscheinen uns indes etwas überzogen.»

Alexander Krüger, Hauck Aufhäuer Lampe: «Die Inflation bereitet der Notenbank derart Kopfzerbrechen, dass sie wieder in die Vollen geht. Auch mit Blick auf den hohen Lohndruck ist ihr Vorgehen nachvollziehbar. Wegen der hartnäckigen Inflation wird die Notenbank zinsseitig auf dem Sprung bleiben. Ein Zinsschritt auf der nächsten Sitzung ist damit in Reichweite.»

Ulrich Wortberg, Helaba: «Die Währungshüter stehen auch nach der dreizehnten Zinserhöhung in Folge unter Druck, Massnahmen gegen die hartnäckig hohe Inflation zu ergreifen. Vor allem die gestern veröffentlichten Inflationszahlen des Monats Mai hatten insofern enttäuscht, als dass die Kernteuerung unerwartet auf ein neues Rekordhoch von 7,1% gestiegen ist. Zwar lässt der Preisdruck auf den Vorstufen bereits nach und die Geldmengenentwicklung hat ähnlich wie in der Euro-Zone an Schwung verloren, noch aber lässt die Wende an der Inflationsfront auf sich warten. Laut MPC würden die jüngsten Daten auf einen anhaltenden Inflationsprozess hinweisen. Sollte der Inflationsdruck anhaltend hoch bleiben, sei eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich.»

