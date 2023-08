Der Chart des Tages – Bankaktien belasten wieder In Europa und den USA kommt erneut Gegenwind für Kursgewinne von Finanzvaloren auf. Sylvia Walter

Quelle der Grafik: Capital Economics

Viele Analysten hatten sich angesichts steigender Zinsen im Jahr 2022 zu der Empfehlung hinreissen lassen, dass die Zeit gekommen sei, um sich in Finanztiteln zu engagieren. Der Blick zurück in die Geschichte zeigt tatsächlich, dass US-Bankaktien im Verhältnis zum Gesamtmarkt (graue Linien) besser abschnitten bei steigenden Zinsen (violette Linie). Diese Korrelation ist seit 2022 abgebrochen, eine grosse Kluft hat sich aufgetan. Nicht zuletzt das Fed hat einen Strich durch die Rechnung gemacht, denn die Kurzfristzinsen sind noch stärker gestiegen als die Rendite auf eine zehnjährige Staatsanleihe (10-Year US Treasury Yield) – das Zinsdifferenzgeschäft der Banken wird dadurch weniger einträglich.

Hinzu ist in diesem Frühjahr die Sorge um die Überlebensfähigkeit der US-Regionalbanken gekommen, was zu einem massiven Absturz der Finanztitel gegenüber dem Gesamtmarkt geführt hat. Seit gestern haben Bankaktien, auch in Europa, weitere schlechte Neuigkeiten zu verdauen: Zum einen hat die italienische Regierung angekündigt, eine Übergewinnsteuer für Banken einzuführen, nachdem eine solche in Spanien und Ungarn schon länger besteht. Zum anderen hat die gestrige Ankündigung der Rating-Agentur Moody’s, dass sie die Kreditwürdigkeit von zehn kleinen und mittelgrossen US-Finanzhäusern herabstufen werde, für Kurskorrekturen gesorgt. Auch einige grosse Banken sollen in nächster Zeit genauer unter die Lupe genommen werden.

Sylvia Walter beschäftigt sich als Redaktorin im Ressort Märkte der «Finanz und Wirtschaft» mit volkswirtschaftlichen Themen sowie den Chancen und den Fallstricken in den globalen Finanzmärkten. Zuvor war die studierte Ökonomin lange Jahre in der volkswirtschaftlichen Abteilung eines grossen Schweizer Vermögensverwalters tätig. Mehr Infos @SylviaWalter13

Fehler gefunden?Jetzt melden.