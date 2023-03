Folgen der SVB-Krise – Bankaktien geben auf breiter Front nach Die Titel von Credit Suisse verlieren massiv. Die Grossbank soll hinter den Kulissen um Hilfe bitten. Das greift auf die Papiere von Finanzinstituten in Europa und den USA über. Adrian Blum Valentin Ade aus New York

Die Aktien der Commerzbank verlieren nochmals deutlich an Wert, befinden sich damit aber in guter Gesellschaft. Bild: Alex Kraus/Bloomberg

Die Unsicherheit an den Finanzmärkten lässt nicht nach, im Gegenteil: Sie wächst nochmals an. Die Aktien der Credit Suisse verloren am Mittwoch nach kritischen Aussagen des grössten Aktionärs zeitweise rund 30% an Wert. Das Kreditausfallrisiko der Bank wird vom Markt mittlerweile massiv höher eingeschätzt als zu den Zeiten der Finanzkrise.