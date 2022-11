Widersprüchliche Russland-Bestimmungen – Banken im Sanktionenslalom Der Dschungel an Vorschriften bezüglich russischer Kunden bedeutet für Finanzinstitute wie UBS und Julius Bär einen enormen Aufwand. Die Frage, ob das Geschäft trotz Sanktionen rentabel geführt werden kann, wird wichtiger. Monica Hegglin

Das Verhängen von Sanktionen – hier eine beschlagnahmte Yacht eines russischen Oligarchen vor San Diego – ist eine gängige Massnahme der US-Aussenpolitik. Bild: AP Photo/Gregory Bull

«Unsere Wegleitung zur Umsetzung der Russland-Sanktionen wurde 40-mal revidiert», erzählte Raimund Röhrich, der Global Head Financial Crime Compliance von Julius Bär, kürzlich an einer Veranstaltung des Europainstituts der Universität Zürich. Und Jonathan Shih, Head Compliance UBS Global Wealth Management, erinnert sich, dass die Marktverantwortlichen für Russland mit den Experten von Legal, Compliance und Operations mehrmals täglich konferierten, auch an den Wochenenden. Und das über Monate.