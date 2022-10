Nach Börsengang – Banken mussten Porsche-Aktie massiv stützen Gemäss einer Pflichtmitteilung haben die begleitenden Investmentbanken von Donnerstag bis Dienstag knapp 3,8 Mio. Porsche-Aktien für 312,8 Mio. € aufgekauft.

Am Montag waren die Titel der Porsche AG bis auf 81 € gefallen, seit Dienstag sind aber kaum noch Stützungskäufe nötig. Bild: Sascha Steinbach/EPA/Keystone

Die begleitenden Investmentbanken haben den Aktienkurs der Porsche AG an den Tagen nach dem Börsengang des Stuttgarter Sportwagenbauers massiv gestützt. Dazu kauften sie von Donnerstag bis Dienstag knapp 3,8 Mio. Porsche-Aktien für 312,8 Mio. € auf, wie aus einer Pflichtmitteilung der damit beauftragten Bank of America (BofA Securities) vom Mittwochabend hervorgeht. Für die Stützungskäufe, mit denen Nachfrage erzeugt und das Angebot verknappt wird, werden Aktien aus der Platzierungsreserve (Greenshoe) verwendet. Damit nimmt die Volkswagen AG mit dem Verkauf der Porsche-Aktien entsprechend weniger ein als die Maximalsumme von 9,4 Mrd. €.

Insgesamt steht für die Stabilisierungsmassnahmen in den vier Wochen nach dem Börsengang ein Greenshoe von bis zu 14,85 Mio. Aktien im Wert von 1,23 Mrd. € zur Verfügung. Gut ein Viertel der Stücke wurden innerhalb von vier Tagen schon zurückgekauft. Die Bank of America erwarb dabei Porsche-Aktien zu Preisen zwischen 81.00 und dem Ausgabepreis von 82.50 € - im Schnitt zu 82.44 €. Am Montag war die Aktie der Porsche AG bis auf 81.00 € gefallen, seit Dienstag sind aber kaum noch Stützungskäufe nötig. Am Mittwoch beendete sie den Xetra-Handel mit 87,92 € 6,6% über dem Ausgabepreis.

REUTERS

